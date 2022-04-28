調查：逾2成企業願用股票留人

最新公布的一項調查顯示，北美和歐洲的企業計畫向更多員工提供配股，以在新冠疫情 引發的「大辭職潮」中留住人才。

追蹤全球股票 方案和高管薪酬的非營利機構全球股權組織(GEO)表示，接受調查的公司中，北美有25%、歐洲有22%的企業表示，將在未來提供更多的股票贈予，作為長期激勵計畫(LTIs)的一部分。

這項調查針對包括科技、工業和金融服務在內10種產業的181家企業進行；當前新冠疫情促使更多勞工辭職，並重新考慮如何在工作與家庭生活中取得平衡。

隨著能源緊縮和生活成本危機對財富不平等的擔憂加劇，分享利潤也可能對整體社會產生較為正面的影響。

GEO執行長安德森(Danyle Anderson)表示：「經由條件限定的配股作為LTIs的一部分授予更多員工，等於業者正在支持長期潛在的財富創造，並防範一些員工生活捉襟見肘。」

安德森說：「如果這種趨勢在不久的將來繼續存在，那麼與過去40年相比，這種疫情反而有助於為永續和更公平的薪酬體系奠定基礎。」

在接受調查的公司中，有50家分享了LTIs的預算 ，總價值為66億元。

即使配股趨勢有所增加，但許多企業表示，它們也在密切關注員工在哪裡完成工作，並可能利用這些資訊來調整員工薪酬。

有119家企業回答了疫情期間是否以電子方式追蹤員工工作地點的問題，其中42%表示，這主要是為了確保稅務合乎規定，因為許多員工搬離城市前往農村，或住得更靠近他們的家人。

在追蹤員工位置的公司中，有9%還表示已相應調整員工薪酬，特別是在他們在其他州或國家工作時。

調查贊助商、North America at Computershare員工分享計畫總裁弗里爾森(Sheila Frierson)說，「這對員工的意義在於：你可以暫時離開工作的地方，但如果打算住在住處以外或其他地方，就不要寄望還能保留原有的薪資待遇。」