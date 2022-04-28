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股指激烈震盪 那指平盤作收

財經新聞組／綜合報導

在那斯達克綜合指數創下2020年來最大單日跌幅的第二天，美股波動劇烈，試圖從4月科技股引發的拋售中反彈。

那指小跌1.81點或0.02%至1萬2488.93點，盤中最高曾上漲1.7%。道瓊工業平均指數上漲61.75點或0.19%至3萬3301.93。史坦普500指數上漲8.76點或0.21%至4183.96點。

企業財報是投資人關注焦點，尤其是大型科技股。

因獲利強勁，微軟提振了主要股指。在優於預期的財報和樂觀的前瞻性營收財測帶動下，股價上漲4.81%。

Visa也上漲6.36%，是道指漲幅最大的股票，該公司上季業績超過分析師對獲利和營收的預期。太陽能公司Enphase Energy飆升7.72%，在獲利超過預期後成為史指最大贏家之一。

其他利空因素，在財報結果低於普遍預期後，谷歌母公司Alphabet下跌3.67%。管理層在電話會議上警告本季可能繼續疲軟。

波音公司在獲利未達預期後也下跌7.53%，在史指和道指中跌幅最大。

大型科技公司仍然是關注焦點，Meta下跌3.32%，蘋果和亞馬遜也都走低。

以科技股為主的那指深處熊市區域，目前較其高點低約23%。史指較紀錄高點下跌13.2%，26日跌破關鍵支撐位4200點。

指數 營收 投資

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