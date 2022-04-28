上周房貸申請量降8.3%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降8.3%。現在的需求只有一年前的一半。利率 上升是罪魁禍首。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約同利率從5.20%升至5.37%，為2009 年以來的最高比率。一年前同周的比率為 3.17%。

Robinhood宣布裁員9%

散戶經紀商Robinhood正在削減人員配置，理由是在去年快速擴張後，出現「重複的角色和工作職能」。CEO德納夫(Vlad Tenev)在一篇貼文中宣布了這項消息。此舉將影響約9%的全職員工。Robinhood截至12月31日有3800名全職員工。該公司拒絕提供有關被解雇員工的更多細節。

生產成本高 波音虧損擴大

波音公司上季財報調整後虧損和營收 都低於分析師的預期，因為該公司的商用和國防飛機的生產成本都提高不少。該公司調整後每股虧損2.75元，遠高於預期的虧損27分。營收139.9億元，低於預期的160.2億元。波音在2023年之前暫停生產其尚未獲得監管認證的777X機型。

蘋果自助維修線上店開幕

蘋果開設「自助維修」線上商店，因為自主維修運動人士對美國監管機構施加壓力，要求消費者更能自行控制他們的產品。這項方案於去年11月首次宣布，將為客戶提供200多種零件和工具，客戶可用於維修iPhone 12、iPhone13和第三代iPhone SE。

4月新車銷售 估大減

諮詢公司J.D. Power和LMC Automotive表示，由於低庫存和利率上升在市場需求旺盛之下繼續提振售價，預計美國4月新車銷量將下降，預計零售量可能同比下降23.8%至110萬輛。平均交易價格預計在4月將達到創紀錄的4萬5232元，較去年同期增加18.7%，是去年12月以來第二高水平。

3月貿易逆差 擴大18%

商務部統計，3月商品貿易逆差增加近18%，達到創紀錄的1253億元。主因進口貨物價值超過出境貨物價值，反映出通膨飆升。商品進口增加11.5%至創紀錄的2946億元；出口增加7.2%至1693億元，這也是紀錄新高。此外，3月批發庫存增加2.3%，而零售商庫存則增加2%。