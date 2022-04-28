我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

財經簡訊

財經新聞組／整理

上周房貸申請量降8.3%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降8.3%。現在的需求只有一年前的一半。利率上升是罪魁禍首。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約同利率從5.20%升至5.37%，為2009 年以來的最高比率。一年前同周的比率為 3.17%。

Robinhood宣布裁員9%

散戶經紀商Robinhood正在削減人員配置，理由是在去年快速擴張後，出現「重複的角色和工作職能」。CEO德納夫(Vlad Tenev)在一篇貼文中宣布了這項消息。此舉將影響約9%的全職員工。Robinhood截至12月31日有3800名全職員工。該公司拒絕提供有關被解雇員工的更多細節。

生產成本高 波音虧損擴大

波音公司上季財報調整後虧損和營收都低於分析師的預期，因為該公司的商用和國防飛機的生產成本都提高不少。該公司調整後每股虧損2.75元，遠高於預期的虧損27分。營收139.9億元，低於預期的160.2億元。波音在2023年之前暫停生產其尚未獲得監管認證的777X機型。

蘋果自助維修線上店開幕

蘋果開設「自助維修」線上商店，因為自主維修運動人士對美國監管機構施加壓力，要求消費者更能自行控制他們的產品。這項方案於去年11月首次宣布，將為客戶提供200多種零件和工具，客戶可用於維修iPhone 12、iPhone13和第三代iPhone SE。

4月新車銷售 估大減

諮詢公司J.D. Power和LMC Automotive表示，由於低庫存和利率上升在市場需求旺盛之下繼續提振售價，預計美國4月新車銷量將下降，預計零售量可能同比下降23.8%至110萬輛。平均交易價格預計在4月將達到創紀錄的4萬5232元，較去年同期增加18.7%，是去年12月以來第二高水平。

3月貿易逆差 擴大18%

商務部統計，3月商品貿易逆差增加近18%，達到創紀錄的1253億元。主因進口貨物價值超過出境貨物價值，反映出通膨飆升。商品進口增加11.5%至創紀錄的2946億元；出口增加7.2%至1693億元，這也是紀錄新高。此外，3月批發庫存增加2.3%，而零售商庫存則增加2%。

利率 iPhone 營收

上一則

追趕蘋果台積電 三星拚再生能源

下一則

「雙減」政策衝擊新東方 9個月虧近10億美元

延伸閱讀

與川普簽2架「空軍1號」合約 波音已虧損11億

與川普簽2架「空軍1號」合約 波音已虧損11億
美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單
財經簡訊

財經簡訊
電池健康度撐不到iPhone 14？蘋果曝蓄電4秘訣、3妙招

電池健康度撐不到iPhone 14？蘋果曝蓄電4秘訣、3妙招

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳