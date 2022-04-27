YouTube部門拖累 谷歌財報不佳

YouTube上季廣告不佳。（路透）

Alphabet第1季獲利和營收 均低於預期。主要受YouTube 廣告營收大減的影響。

根據Refinitiv的數據，每股獲利(EPS)24.62元，不如預期的25.91元。

根據StreetAccount的數據，YouTube廣告營收68.7億元，低於預期的75.1億元。雲端營收58.2億元，高於預期的57.6億元。

谷歌 本季營收為680.1億元，較去年同期成長23%；但較2021年第1季34%的增幅有所放緩，當時經濟正從疫情中重新開放。

該公司本季廣告營收為546.6億元，高於去年同期的446.8億元。

本季YouTube廣告營收低於分析師預期。當用戶在疫情期間大多在家中上網使用設備時，影音網站通常特別受益者。這種廣告營收下滑情形同出現在TikTok上，該網站在社交媒體影音市場上占據越來越大比率。

隨著越來越多大型企業將工作負載從自有數據中心轉移至端，谷歌的雲端業務在本季表現出色，成長了44%，超出預期。然而，雲端部門仍在虧損，營業虧損為9.31億元，而去年同期為9.74億元。

在本季，由於入侵烏克蘭，谷歌停止其在俄羅斯的大部分業務。包括中東和非洲在內的歐洲地區的營收成長從去年同期的33%放緩至第1季的19%。

Alphabet的其他業務，包括其生命科學公司和自動駕駛汽車部門Waymo，營收幾乎比前一年翻了一倍。營收為4.4億元，而去年為1.98億元。該部門虧損11.5億元，比上年略多。

用於顯示公司向其他網站支付多少金額以獲取流量的指標流量獲取成本(TAC)為119.9億元，高於預期的116.9億元。

谷歌的其他營收，包括硬體、Play商店和非廣告YouTube收入，為68.1億元，略高於去年同期。