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受惠調漲售價 百事獲利佳

財經新聞組／綜合報導

百事公司上季獲利和營收超出分析師的預期，因為消費者願意接受多力多滋、桂格燕麥片和佳得樂(Gatorade)上漲後的售價。

百事第1季歸屬於該公司的淨利為42.6億元，合每股3.06元，高於去年同期的17.1億元或每股1.24元。

這家食品和飲料巨頭稅後減記了1.93億元的費用，因為停止或重新定位在俄羅斯的一些果汁和乳製品品牌。這筆費用拖累了其每股獲利14分。扣除與俄烏衝突相關的稅項後，額外的2.41億元減記費用使其每股獲利減少17分。

今年3月，百事公司與許多其他西方國家一起暫停了部分俄羅斯業務，但並不像競爭對手可口可樂那樣完全暫停銷售。百事的俄羅斯業務約占年收入4%，使該國成為少數幾個比可口可樂擁有更大影響力的市場之一。百事表示將繼續銷售一些基本產品，如嬰兒配方奶粉、牛奶和嬰兒食品。

不計出售果汁業務、俄羅斯減記費用和其他項目，該公司每股獲利1.29元，高於Refinitiv調查分析師預期的每股1.23元。

淨銷售額成長9.3%至162億元，超過預期的155.6億元。當季有機收入增加13.7%，主要受惠於售價上漲。

該公司北美飲料業務銷量成長3%。上季也是百事與波士頓啤酒首度合作推出Hard Mtn Dew進軍酒精市場。

不過雖然該部門的有機收入成長了14%，但北美Frito-Lay的銷量當季僅成長1%。該公司表示，多力多滋、樂事、Ruffles和芝多司都實現2位數的營收成長。

桂格食品(Quaker Foods)是上季唯一銷量萎縮的北美業務部門。該部門一直在努力保住在疫情初期爭取到的消費者，當時更多人在家吃早餐。即使如此，百事表示，它在米食、義大利麵、零食、即食穀物和營養棒等產品上的市占率增加。

俄羅斯 可口可樂 營收

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