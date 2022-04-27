投資人現恐慌 那指大跌近4%

美股26日大幅下跌，收盤前跌勢加劇，因投資 人因擔心經濟放緩。

以科技股為主的那斯達克綜合指數 下跌514.11點或3.95%至1萬2490.74點，創下52周新低。該指數進一步跌深至熊市區域，目前距離歷史高點約23%。道瓊工業平均指數下跌809.28點或2.38%至3萬3240.18點。史坦普500 數下跌120.92點或2.81%至4175.20點。

整個4月，史指下跌7.8%。那指下跌12.2%，道指跌4.2%。

科技股領跌，因為投資人沒有等待微軟和Alphabet的第1季業績，他們擔心會出現更多像Netflix 之前財報不如人意的情況。

微軟和谷歌母公司Alphabet在公布財報前均分別下跌3.74%和3.59%。臉書母公司Meta、亞馬遜和蘋果也收低。

Netflix下跌5.48%，創下多年新低。Netflix上周公布的第1季業績令人驚訝的訂戶流失後，單日暴跌35%。

對全球經濟的擔憂迫在眉睫。投資人擔心新冠病毒在中國的激增。對於烏克蘭的戰爭，一位俄羅斯資深官員表示，核戰的威脅是真實存在的。此外，美國的高通膨正在削弱從房屋到運動鞋等商品的需求。

特斯拉是那指最大的落後者，收盤下跌12.18%。晶片股也是那指跌幅最大的股票之一。輝達下跌5.6%，AMD下跌6.1%。