推特被收購 其他平台受益

幾家華爾街公司的分析師在最近給投資人的報告中表示，馬斯克 收購推特 可能反而會增加YouTube、Snap、Meta和TikTok的廣告收入。

宣布接受馬斯克出價的推特營收 嚴重依賴廣告銷售，最近一季廣告銷售占其營收最大比率，達14.1億美元。

但馬斯克可能採取的方式都可能會逼走廣告收入。這位有話直說的特斯拉和SpaceX執行長認為，言論自由對平台至關重要，這可能代表了更少的內容審核。

JMP分析師在最新報告中表示，品牌不會希望它們的內容可能出現在錯誤訊息或仇恨言論旁邊，這可能會迫使它們退出：「推特約85%的營收來自品牌廣告，而言論自由是馬斯克的首要任務。考慮到品牌安全問題，廣告商可能會將預算轉移到其他平台。」該公司推測，這可能有助於YouTube、Snap、Meta和TikTok。

內容審核並不是美國廣告業者過去會輕視的事情。在2020年7月針對臉書的「StopHateForProfit」活動中，從聯合利華到星巴克等主要廣告商宣布各種暫停支出。2017年，可口可樂和微軟等品牌因其品牌廣告被錯置在極端主義內容旁邊，憤而從YouTube上撤下廣告。

馬斯克似乎也有興趣建立推特的訂閱模式，其中包括更少的廣告。

他在一則現已刪除的推文中指出，「每位(月付2.99元)註冊Twitter Blue的會員都應該得到一個認證徽章，而且沒有廣告。如果推特依靠廣告費來生存，公司制訂政策的權力就會大大加強。」

Stifel分析師回應了這種觀點，「如果推特完全退出廣告業，這對我們對其他個股的分析略有正面意義，因為推特預期在2023年產生的大約70億元的廣告收入將轉移到其他平台。」該公司表示，這些廣告預算可能會轉移到其他平台如Snap、Pinterest和TikTok。