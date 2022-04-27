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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

財經簡訊

財經新聞組／整理

華納兄弟探索用戶增200萬

由Discovery Inc和AT&T Inc的WarnerMedia資產合併而成的媒體巨頭Warner Bros Discovery，第1季營收成長13%。數字不包括WarnerMedia、CNN等電視頻道和串流媒體服務HBO Max等數據。在合併結束前的3個月，包括Discovery+在內的付費串流媒體用戶數較第4季增加了200萬。

疫情退 3M獲利隨口罩下降

工業巨頭3M公司上季調整後獲利下降，因隨著新冠疫情的消退，對其一次性N95口罩的需求下降。此外，烏克蘭戰爭導致該公司面臨成本增加，原材料和半導體短缺使其汽車設備製造部門生產緊張。第1季調整後每股獲利從去年同期的2.95元降至2.65元。銷售額下降 0.3%至88億元。

UPS獲利搭上電商順風車

聯合包裹服務公司(UPS)上季獲利優於預期，因為這家包裹快遞公司提高服務價格，靠電子商務產業的繁榮而大舉獲利。UPS第1季調整後每股獲利3.05元，而分析師平均預期為每股2.88元。上季營收為244億元，超出分析師預期的237.8億元。

谷歌在俄700萬資產遭沒收

俄羅斯媒體報導，由於旗下YouTube頻道限制該國一家電視公司的帳號，莫斯科一家法院已下令沒收谷歌在俄羅斯價值5億盧布(700萬美元)的財產和資金。此案涉及Gazprom Media Holding旗下的GPM娛樂電視，該公司提告要求谷歌恢復對其YouTube帳號的訪問權限。

歐盟：數位法適用所有網路平台

歐盟執委會表示，現在就特斯拉CEO馬斯克收購社交媒體網站推特的交易發表評論還為時過早，但也提醒指出，歐盟的數位服務規則適用於所有主要網路平台。歐盟內部市場專員布雷頓(Thierry Breton)推文表示：「馬斯克先生很清楚這一點。」

2月房價升近20% 史上第3高

2月標普CoreLogic Case-Shiller全國房價指數同比上漲19.8%，高於1月的19.1%，是35年歷史上第三高讀數。10大城綜合年增率為18.6%，高於上月的17.3%。20大城綜合指數上漲20.2%，高於上月的18.9%。太陽帶漲幅最高，鳳凰城、坦帕和邁阿密房價漲幅分別為32.9%、32.6%和29.7%。

歐盟 房價 谷歌

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