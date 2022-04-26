老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克 可能出售股票 來完成以440億美元收購社群平台推特一案。

特斯拉股價26日大跌12.18%，報每股876.42美元，寫下2020年9月來最大單日跌幅，這使得馬斯克的特斯拉持股價值一天就損失逾320億美元。

從馬斯克本月4日宣布他增加推特持股以來，特斯拉的市值迄今已經蒸發超過2750億美元，股價累計崩跌逾23%。馬斯克個人的17%特斯拉持股價值萎縮逾400億美元，幾乎是他承諾個人以210億美元股權融資收購推特金額的兩倍。

特斯拉股價重挫的同時，正值全球股市遭遇廣泛拋售，主要擔心經濟擴張減緩與高通膨環境持續。此外，在聯準會準備啟動一連串大幅升息之際，投資人紛紛逃離高成長公司的股票。

馬斯克並未提供太多關於他如何支付他所承諾的以210億美元股權出資做法的細節，外界僅知道馬斯克正利用特斯拉股票做為推特交易的擔保品。這使得投資人擔心馬斯克可能會賣出一些持股，以便為推特收購案取得資金。

Wedbush分析師艾夫斯表示，這些疑慮帶來了「空頭慶典」（Bear Festival）。

National Securities首席策略師侯根表示：「特斯拉今天遭受三重打擊。除了擔心馬斯克售股、成長股面臨廣泛拋售，特斯拉的股票也反映關於馬斯克接下新挑戰可能會分身乏術的相關疑慮。」

特斯拉上周確實公布亮麗財報，在26日之前，這檔股票仍是紐約證交所尖牙股指數高價成長股中，今年來表現最佳的股票。

不過，特斯拉股價的風險依然是股票本身面臨的不確定性。AJ Bell分析師莫德表示：「馬斯克透過利用特斯拉股票做為擔保品，冒了很大的風險。如果特斯拉股價意外暴跌，可能帶來很多困擾。」