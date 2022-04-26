大摩投資長：美股還沒跌夠 上周五重挫透露出不祥訊號

美股近期波動劇烈，圖為紐約證交所交員。路透

摩根士丹利投資 長威爾森（Mike Wilson）在2022年對美股的目標價就較為悲觀。他25日接受CNBC訪問時表示，美股4月的崩跌幅度可能不夠深到足以為一波長久的反彈打底。另一方面，美銀表示，史坦普500指數 成分企業在4月發布的財測，正邁向2020年2月來最疲弱情況。

當前的投資環境以防禦性操作為主，醫療保健、不動產投資信託、公用事業等的表現「極良好」，這為史坦普500指數提供一些韌性，有助指數從1月3日創下新高以來，維持不到11%的跌幅，儘管史坦普500成分股平均已陷入空頭市場，也就是從近期高峰回跌逾20%。

不過，威爾森說，情勢可能會改變，尤其是在上周四、周五股票出現「相當不祥」的表現後，也就是防禦類股跟著能源、原物料這些「重度」景氣類股齊跌，其中一些景氣類股票近期交易曾展現出格外的強勢力道。

威爾森表示：「這告訴我們，我們將進入最終階段，好消息是透露出曙光，也就是我們可能會在下個月左右的時間完成這一輪空頭市場。」他說，史坦普500指數從1月接近4,800點的高點回跌20%的情節「準備行動了，我們認為會在下半年」。

如果史坦普500指數從紀錄高點下跌20%，跌至3,837.25點，代表還要從25日收盤水準再跌10%左右。

另一方面，企業財報基本面也透露不利訊息。美銀表示，史坦普500指數成分企業在4月發布的財測正邁向2020年2月來最疲弱情況，雖然第1季每股盈餘可望優於預期，但2022-2023年的預測已經被下調。

包括蘇巴拉曼（Savita Subramanian）在內的美銀策略師在報告中表示，已有四分之一的企業公布財報，其中半數每股盈餘和營收優於市場預期，企業第1季每股盈餘有望比預期高1%。

但美銀策略師群表示，迄今調降財測的13家企業，隔日股價表現平均落後4.6個百分點。策略師還指出，第1季科技股獲利表現持續落後史坦普500指數大盤，反映面臨競爭加劇、資金成本上升的「雙重打擊」。