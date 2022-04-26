夏航推Starlink衛星聯網

SpaceX最快明年起在夏威夷航空上開通Starlink衛星網絡，向乘客免費提供聯網服務。這筆交易代了馬斯克主導的這家航太公司與大型航空公司的第一筆交易。Starlink是SpaceX在低地軌道上由約2000顆衛星組成的網絡，為地球上任何地方的消費者和企業提供高速網路接入。

新遊戲難賣 動視暴雪獲利差

由於最新產品《決勝時刻：先鋒》(Call of Duty: Vanguard)需求不振，動視暴雪第1季獲利較去年同期下降。獲利3.95億元，合每股0.5元；去年第1季為6.19億元或每股0.79元。不計項目，調整後獲利為5.01億元或每股0.64元。營收則從去年的22.8億元下降22.4%至17.7億元。

億滋國際13億購糖果業務

億滋國際(Mondelez International Inc)將以約13億元的價格收購墨西哥麵包製造商Grupo Bimbo的糖果業務Ricolino，預計將在第4季初完成。在去年收購英國營養公司Grenade、澳洲餅乾製造商Gourmet Food Holdings和美國的Hu之後，億滋今年初以20億元收購希臘食品公司Chipita S.A.。

GM 明年生產電動Corvette

通用汽車(GM)總裁羅伊斯(Mark Reuss)表示，GM明年將生產電動化雪佛蘭Corvette，之後將生產這款標誌性跑車的全電動版本。GM將繼續生產內燃機的傳統車型以及電動車型，但他拒絕透露全電動Corvette何時發布，或者「電動化」車型是傳統混合動力還是插電式混合動力電動車。

Q1賺27億 可口可樂 超標

可口可樂上季獲利超出分析師的預期，因為消費者購買更多同名汽水、Powerade和Costa咖啡。第1季淨利27.8億元，合每股64分，高於去年同期的22.5億元和每股52分。不計項目，每股獲利64分，超過預期的58分。淨銷售額成長16%至105億元，超過預期的98.3億元。

GE研究3D列印 風電機座

奇異電氣(GE)開始研究針對風力渦輪機塔的水泥基座進行3D列印，參與該計畫的人都希望隨著渦輪機尺寸的增加，製造成本可有效降低。GE再生能源公司上周表示，這項研究將「讓GE能在風電場現場3D列印風力渦輪機塔的底部」，而且這也將降低運輸成本。