美股最錢線／成本飆 車商財報悲觀

通用汽車 和福特汽車將於本周公布第1季業績，但市場氣氛比兩家公司在1月發布財報面對投資 人時的預期更加不利。

烏克蘭戰爭的深遠經濟影響、供應鏈 中斷、通貨膨脹和利率上升，都對這兩家底特律汽車製造商1月的財測構成威脅。

自1月以來，兩家公司的股價都大幅下跌。二手車銷售商Carvana Co和Carmax Inc上周的悲觀業績嚇壞了投資人，讓人擔心通膨對美國消費者支出的影響。

通用汽車在1月時預計，2021年總交車量可能成長25%至30%，並預計商品和物流成本將增加25億元。該公司表示，預計稅前獲利可達130億至150億元。

Evercore ISI在通用汽車26日發布第1季財報前的報告中寫道：「我們不太確定2022年財測的高點是否會出現小幅調降。」

至於27日公布業績的福特，Evercore表示，預計該公司將調降2022年的財測。一個重要的原因是：福特在製造其最暢銷的F-150皮卡和其他車輛時，使用的鋁材占比極高，而鋁材價格正在飆升。

福特財務長勞勒(John Lawler)在3月初曾重申該公司的財測，即2022年稅前獲利將達115億至125億元。

通用汽車和福特都必須精簡推出新電動車的成本。在通用汽車方面，該公司正在增產其凱迪拉克Lyriq跨界車和GMC悍馬卡車。福特將於26日正式啟動其電動F-150 Lightning皮卡的量產。

供應鏈中斷正在拖累兩家公司的汽車生產。2021年，業者調高售價抵消了銷量損失帶來的大部分財務損失。但不斷上升的利息成本將使消費者更難繼續支付更多費用。

通用汽車在其最大市場中國的交車量第1季下降 21%；美國第1季銷售額下降20%。福特第1季的美國銷量較去年同期下降17%。