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低利率刺激科技股 道指由跌轉收漲

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數25日收復盤中近500點跌幅走升，因為微軟等科技公司在利率下降的情況下上漲。

道指上漲238.06點或0.7%至3萬4049.46點。盤中最低曾下跌488點。史坦普500指數上漲24.35點或0.57%至4296.12點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲165.56點或1.29%至1萬3004.85點。

中國爆發新一波新冠疫情，讓人擔憂全球經濟放緩，並導致利率走低。10年期國債殖利率回落至2.8%水平。

隨著利率下跌，科技股反彈，為主要股指提供支撐。微軟上漲2.44%，為道指第二大上漲成份股；谷歌母公司Alphabet也上漲2.87%；本周稍後公布財報的臉書母公司Meta上漲1.56%。

推特宣布接受億萬富翁馬斯克價值約440億元的收購交易， 股價上漲5.66%。

史指成分股約有160家公司將在本周公布財報，所有人的目光都將集中在大型科技公司的業績，包括亞馬遜、蘋果、Alphabet、Meta Platforms和微軟。

可口可樂在開盤前公布優於預期的上季獲利，股價小漲0.78%。

對全球經濟放緩的擔憂導致油價走低。WTI原油價格下跌3.5%，重回100元以下。能源股回落，雪佛龍下跌2.2%，是道指第二大下跌個股；埃克森美孚下跌3.37%。

殖利率 指數 微軟

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