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大摩：史指有跌入熊市風險

財經新聞組／綜合報導

知名美股空頭、摩根史坦利策略師威爾森(Michael J．Wilson)警告，由於投資人對經濟衰退和聯準會(Fed)大幅收緊貨幣政策感到擔憂，但在美股又難以找到避風港，史坦普500指數即將大幅下挫。

他在25日的最新報告中指出，「由於防禦性類股現在價格昂貴，幾乎沒有絕對的上漲空間，史指似乎已經準備好跌入熊市。」「直到現在為止，市場早已經過投資人的精挑細選，但還不清楚下一次類股輪動會出現在哪裡。根據我們的經驗，當這種情況發生時，通常意味著整體指數將大幅下跌，幾乎所有股票都會同步走低。」

由於投資人對貨幣政策快速收緊及其對經濟成長的影響感到擔憂，近來不斷逃離風險資產，史指已連續3周下跌，22日跌至3月中旬以來最低水平。Fed主席鮑爾為遏制通膨而支持採取激進政策行動，促使交易員預計Fed未來4次會議上將每次都升息50個基點。

摩根史坦利策略師表示，雖然經濟存在放緩風險，但Fed仍準備快速緊縮政策，另外雖然自11月以來防禦性類股表現良好，但由於估值已高，這些股票已經沒有更多上漲空間。

與此同時，這些策略師表示，在獲利成長放緩、採購經理人指數(PMI)成長減慢和貨幣政策收緊的環境下，製藥和生技股相對大盤呈現的防禦性特徵，將使其持續跑贏大盤。

策略師們寫道：「隨著美國經濟進入景氣循環末期，對整體經濟和市場而言GDP和獲利成長都出現減速，我們認為製藥和生物科技股的防禦屬性將超過政策擔憂，並推動它們的股價相對表現走高。」

投資 指數 貨幣

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