聰明理財 避開五大儲蓄誤區 愈早規畫愈輕鬆

對於全心全意為事業打拚的年輕人來說，規畫退休或者為未來儲蓄 恐怕不是目前的優先事項，不過，年紀輕輕的時候因為漫不經心而理財有誤，終其一生可能付出極大的代價。

以下是年輕人打造理財生涯時最常犯的五個錯誤：

第一錯誤：等太久才開始為退休儲蓄

進行退休規畫時，一方面要為將來退休後的生活存款，二來要確保當下有足夠金錢買東西、過日子，要兼顧這兩大目標、在中間尋求平衡。理財規畫專家警告，求取平衡時要小心，不要為了眼前過好日子而過度延後存退休金 。

如果左等右等，到年紀已大才開始為退休儲蓄，將錯失累積財富的黃金時段，代價很高。退休儲蓄以複利計算，只要起步早，即使每個月只存入一點點錢，長期累積的財富會呈指數增長，非常可觀。

例如，某人25歲開始每月存100美元，到了65歲可能累積15萬美元左右，報酬率5%。如果等到35歲才開始儲蓄，同樣每月100元，到65歲退休年齡時的累積金額只稍微超過15萬美元的一半。

即使理財專家殷殷叮嚀及早開始存退休儲蓄，多數人並未聽從建議採取行動。

法國投資 銀行Natixis最新報告顯示，60%受訪者表示他們必須工作比預期更長的時間才能退休，40%受訪者甚至說必須有奇蹟出現，才能安然退休。

理財業者Ballaster Financial認證財務規畫師李先生(Jay Lee)說，有些人延後退休儲蓄是因為仍身負學生債務、必須優先還債，但最主要原因是年輕人總認為退休是很久以後的事。如果等待太久才開始存款，恐怕日後要加快腳步追趕、或者延後退休。

第二錯誤：401(k)存款未達最高額

未充分善用401(k)退休計畫是年輕人的常見失誤；雖然退休之日似乎遙遙無期，但投資401(k)這類稅收優惠退休儲蓄計畫好處凌駕其他工具，假如雇主提供搭配款(matching contributions)更要好好把握，不把錢存入等於白白浪費老板送的錢。

除了傳統401(k)之外，理財規畫師也鼓勵年輕人選用也許更適合他們的其他選擇，例如羅斯401(k)(Roth 401k)，存入的款項不能減免所得稅，日後退休提領時免稅。

維吉尼亞州註冊理財規畫師沃森(Lamar Watson)說，年輕人的稅級可能比退休時低，趁著年輕時選用羅斯401(k)付低稅，日後提領免繳稅，最划算。

第三錯誤：成為生活方式膨脹的受害者

年輕人很容易受社群媒體影響而盲目追逐流行，開始將過去人們認為的奢侈品視為必需品，隨之出現「生活方式膨脹」(lifestyle inflation)或「生活方式蔓延」(lifestyle creep)。

西雅圖認證理財規畫師賴利(Nick Reilly)說，對錯過某樣東西心生恐懼、再加上「我撿到了、賺到了」的競爭心態，導致更多千禧世代的人將錢花在可提供短期滿足感和地位的事物上。

年輕人往往小看了房租和食物上節省的正面效益、以及超支足以嚴重破壞財務規畫。沃森說建議將租金控制在每月總收入的25%以下、食品支出控制在15%以下。

第四錯誤：沒有足夠的應急儲蓄

萬一失業、病重無法工作或有其他意外帳單需要支付，應急金可化險為夷，但年輕人有時過度自信而忽視這些風險。

李先生說，應急金是重要的財務緩衝，可防止進一步負債；存應急金永遠不嫌晚，多少錢都沒關係，重點是要開始存。一般而言，單身的應急金應相當於六個月費用，雙薪夫婦的應急金應至少等於三個月費用。

第五錯誤：持有過多易波動的資產如加密貨幣

較新的金融產品如NFT、meme股票、SPAC和加密貨幣等報酬率優渥很吸引人，但行情易波動，可能嚴重危及財務健康。

賴利說，很多人透過社群媒體得知這些投資可讓人迅速致富。

然而，有些理財規畫師將追逐迅速致富的現象稱為「閃亮事物症候群」(Shiny Object Syndrome)，高風險和高波動性投資對希望快速致富的年輕投資者越來越有吸引力，讓長期、較成熟的財富積累方法如投資股票顯得乏味。

話雖如此，沃森說，將所有資金投入NFT或加密貨幣等高風險資產極其危險，財務規畫的主要目的是為最壞情況做準備，而不是追求最高的報酬。