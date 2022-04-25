法利帶福特轉型 逐電動車浪潮

福特執行長法利。(Ｇetty Images)

特斯拉 帶動全球電動車 銷售熱潮，更刺激傳統汽車 業加速革新。2020年10月上任的福特汽車執行長法利，以自家最受歡迎的貨卡為起點研發電動車，要帶領這個百年老店經歷公司史上最大轉型，迎頭趕上電動車時代。

法利最近到訪福特位於密西根州迪爾伯恩的測試場，試駕F-150的電動車。當這輛重2700多公斤的貨卡時速衝到一百公里時，法利大喊「四秒！對於這麼大的車而言真是難以置信。」

他開著原型車在場內高低起伏的車道上奔馳，「來看看我們能否飛得起來」，車身在一個坡道短暫離開柏油路面，法利興奮大叫。最後一圈時，車身在高速下再度離開地球表面，時速飆到158公里，幾乎達到此車款的160公里極限。

結束試駕的法利滿意的走下車，「我等不及要讓客戶趕快拿到這輛貨卡了。」

不搞新車 經典貨卡電動化

59歲的法利（Jim Farley）在幼時就與福特結下不解之緣。他的祖父曾在福特工廠工作，去探訪祖父時，法利總會好奇的走遍工廠。15歲那年，在加州工作的法利買了輛福特野馬，在沒有駕照的狀況下一路開回密西根。

自喬治城大學畢業後，他的第一份工作是在IBM，之後進入豐田汽車，成功打響高級車款凌志，為車款實用卻造型呆板的豐田開拓新市場。

2007年，法利進入福特，先後負責歐洲事業、全球行銷及新事業部門。曾在豐田和克萊斯勒擔任高階主管的普萊斯這樣形容法利：「我會說他有個不休息的腦袋。他的腦子從不停下來，總是在思考。他有膽識，讓他的行動超出別人的想像。」

福特的顧問團隊2018年指出，這家擁有一百多年歷史的汽車製造公司，正面臨落後特斯拉、通用和Rivian的風險。福特決定不開發全新電動車款，而是以現有的貨卡駕F-150為基礎研發電動車。

這其實是一項大膽的決定，因為將傳統油車改為電動車其實相當困難，光是電池的配置就是一項挑戰。在電動車上，電池比引擎還重，必須裝設在底盤而非車頭的引擎蓋。

賭上公司 百年老店拚轉型

過去幾年，法利重新評估福特的營運策略，並拜訪加州各家科技公司，「他們都對我們的客戶虎視眈眈。」

氣候變遷危機下，汽車研發必須更環保減碳，電動車市場正是一片藍海，傳統汽車業卻是步履蹣跚。法利深信，福特必須轉型。

大型汽車零售商Group 1 Automotive執行長海斯特柏格指出：「傳統汽車業落後特斯拉很多。過去，如果你的技術落後幾年，大公司還有辦法追上來。但是今日，變革的速度快了許多。」

這也是法利決定擴大電動車事業的原因。他改造工廠，拆掉部分油車產線，改為電動車產線。為了加快量產，向經銷商採購電池。法利禮聘曾待過特斯拉和蘋果公司的菲爾德，主導車用軟體開發。

福特創辦人的曾孫、福特執行董事長小威廉‧福特，形容F-150電動車版「閃電」的開發是「賭上全公司」，他說：「如果問市不順利，可能會賠上整間公司。」

法利大多數的心力都花在電動車上，他每天查看電郵的各部門回報進度，每天至少發兩封信給福特，甚至曾在德國出差時，凌晨打電話給人在加州的福特討論工作。

抓緊生產 拉開與對手差距

法利的急切其來有自。福特的貨卡市場對手通用、斯特蘭蒂斯和豐田，最快要一年後才會開始生產電動貨卡，福特已宣布自4月25日開始生產，抓緊機會拉開和對手的差距。

面對形象高級，擁有超群軟體研發能力，市值是16倍以上的特斯拉，福特眼前最重要的問題不是何時與它平起平坐，而是站穩首款電動貨卡的量產腳步。車用軟體開發對福特是新嘗試，必須反覆測試不會出錯，此外也必須與時俱進，提供遠端更新服務，不像以往非得請客戶把車開到經銷站更新。

俄烏戰爭爆發後，全球鋰、鎳及其他金屬短缺，汽車晶片缺貨潮更已持續一年以上，雖然福特已接到20萬筆電動貨卡訂單，能否順利交貨仍有風險。

法利說：「我們不知道結果會如何，但我們知道的是，如果不改弦易轍，我們將付出龐大代價。」