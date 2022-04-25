我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

法利帶福特轉型 逐電動車浪潮

編譯莊蕙嘉／綜合報導
福特執行長法利。(Ｇetty Images)
福特執行長法利。(Ｇetty Images)

特斯拉帶動全球電動車銷售熱潮，更刺激傳統汽車業加速革新。2020年10月上任的福特汽車執行長法利，以自家最受歡迎的貨卡為起點研發電動車，要帶領這個百年老店經歷公司史上最大轉型，迎頭趕上電動車時代。

法利最近到訪福特位於密西根州迪爾伯恩的測試場，試駕F-150的電動車。當這輛重2700多公斤的貨卡時速衝到一百公里時，法利大喊「四秒！對於這麼大的車而言真是難以置信。」

他開著原型車在場內高低起伏的車道上奔馳，「來看看我們能否飛得起來」，車身在一個坡道短暫離開柏油路面，法利興奮大叫。最後一圈時，車身在高速下再度離開地球表面，時速飆到158公里，幾乎達到此車款的160公里極限。

結束試駕的法利滿意的走下車，「我等不及要讓客戶趕快拿到這輛貨卡了。」

不搞新車 經典貨卡電動化

59歲的法利（Jim Farley）在幼時就與福特結下不解之緣。他的祖父曾在福特工廠工作，去探訪祖父時，法利總會好奇的走遍工廠。15歲那年，在加州工作的法利買了輛福特野馬，在沒有駕照的狀況下一路開回密西根。

自喬治城大學畢業後，他的第一份工作是在IBM，之後進入豐田汽車，成功打響高級車款凌志，為車款實用卻造型呆板的豐田開拓新市場。

2007年，法利進入福特，先後負責歐洲事業、全球行銷及新事業部門。曾在豐田和克萊斯勒擔任高階主管的普萊斯這樣形容法利：「我會說他有個不休息的腦袋。他的腦子從不停下來，總是在思考。他有膽識，讓他的行動超出別人的想像。」

福特的顧問團隊2018年指出，這家擁有一百多年歷史的汽車製造公司，正面臨落後特斯拉、通用和Rivian的風險。福特決定不開發全新電動車款，而是以現有的貨卡駕F-150為基礎研發電動車。

這其實是一項大膽的決定，因為將傳統油車改為電動車其實相當困難，光是電池的配置就是一項挑戰。在電動車上，電池比引擎還重，必須裝設在底盤而非車頭的引擎蓋。

賭上公司 百年老店拚轉型

過去幾年，法利重新評估福特的營運策略，並拜訪加州各家科技公司，「他們都對我們的客戶虎視眈眈。」

氣候變遷危機下，汽車研發必須更環保減碳，電動車市場正是一片藍海，傳統汽車業卻是步履蹣跚。法利深信，福特必須轉型。

大型汽車零售商Group 1 Automotive執行長海斯特柏格指出：「傳統汽車業落後特斯拉很多。過去，如果你的技術落後幾年，大公司還有辦法追上來。但是今日，變革的速度快了許多。」

這也是法利決定擴大電動車事業的原因。他改造工廠，拆掉部分油車產線，改為電動車產線。為了加快量產，向經銷商採購電池。法利禮聘曾待過特斯拉和蘋果公司的菲爾德，主導車用軟體開發。

福特創辦人的曾孫、福特執行董事長小威廉‧福特，形容F-150電動車版「閃電」的開發是「賭上全公司」，他說：「如果問市不順利，可能會賠上整間公司。」

法利大多數的心力都花在電動車上，他每天查看電郵的各部門回報進度，每天至少發兩封信給福特，甚至曾在德國出差時，凌晨打電話給人在加州的福特討論工作。

抓緊生產 拉開與對手差距

法利的急切其來有自。福特的貨卡市場對手通用、斯特蘭蒂斯和豐田，最快要一年後才會開始生產電動貨卡，福特已宣布自4月25日開始生產，抓緊機會拉開和對手的差距。

面對形象高級，擁有超群軟體研發能力，市值是16倍以上的特斯拉，福特眼前最重要的問題不是何時與它平起平坐，而是站穩首款電動貨卡的量產腳步。車用軟體開發對福特是新嘗試，必須反覆測試不會出錯，此外也必須與時俱進，提供遠端更新服務，不像以往非得請客戶把車開到經銷站更新。

俄烏戰爭爆發後，全球鋰、鎳及其他金屬短缺，汽車晶片缺貨潮更已持續一年以上，雖然福特已接到20萬筆電動貨卡訂單，能否順利交貨仍有風險。

法利說：「我們不知道結果會如何，但我們知道的是，如果不改弦易轍，我們將付出龐大代價。」

電動車 汽車 特斯拉

上一則

不抗拒了？推特管理層傳和馬斯克洽談430億元收購提議

下一則

巴隆周刊：經理人中性看股市

延伸閱讀

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
不花一毛錢…特斯拉收割對手超級盃廣告成效 訂單暴增

不花一毛錢…特斯拉收割對手超級盃廣告成效 訂單暴增
特斯拉首季犀利 產量喊衝

特斯拉首季犀利 產量喊衝
費城基金涉巨額詐騙 證交會求償3.6億

費城基金涉巨額詐騙 證交會求償3.6億

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手