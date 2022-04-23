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道瓊崩跌近1,000點嚇壞投資人 唯靠超級財報周來收驚

編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）今年十足展現代表自己的老鷹象徵。市場也終於消化並反映Fed說到做到、毫不退讓的現實。路透
聯準會（Fed）今年十足展現代表自己的老鷹象徵。市場也終於消化並反映Fed說到做到、毫不退讓的現實。路透

美股周五重挫，道瓊工業指數崩跌近1,000點，創下2020年來最慘烈的一日。聯準會（Fed）為對抗通膨準備加速升息的立場嚇壞投資人，如今只能指望即將登場的超級財報周來安定軍心。　

道瓊工業指數周五收盤狂跌981.36點，與史坦普500指數雙雙重挫2.8%。那斯達克綜合指數重挫2.6%。一周下來，那斯達克跌3.8%，連續三周跌幅超過2%；史坦普500指數跌2.8%，道瓊工業指數跌1.9%。

費城半導體指數和台積電ADR周五各跌逾2%。

聯準會主席鮑爾表示，5月升息50個基點（2碼）「將是檯面上的選項」，並強調「恢復物價穩定絕對必要」。周五為止，Fed期貨市場報價反映5月會升息50個基點，6月再升75個基點。

Edward Jones 資深投資策略師瑪哈揚（Mona Mahajan）表示，Fed鷹派論調「驚嚇到市場 」，「蓄勢升息之際，實質殖利率也轉正」。

Exencial 財富顧問公司投資總監寇特尼（Tim Courtney）說：「市場終於消化並反映Fed說到做到、毫不退讓的現實。」「常言道，當Fed對抗通膨時，絕不要跟Fed對抗。」

市場對美國未來十年通膨預期指標、10年期損益兩平率周五漲到3.08%，是至少20年來最高。美國2年期債券本周連日走高後，周五持平於2.68%；10年期公債殖利率報2.9%，接近2018年末以來最高。

下周邁入超級財報周，近半數史坦普500指數成分股企業將公布財報，包括四家市值最大的美國上市公司：蘋果（Apple）、微軟、亞馬遜、Alphabet。投資人將從中找尋經濟狀況、消費展望，以及企業對抗通膨的能力的線索。

投資人如今指望紮實財測能支撐美股。據FactSet統計，目前已公布財報的美企中，大約80%優於分析師預期，成為穩定美股的一大力量。

Evercore 財富管理公司基金經理人萊恩（Charlie Ryan）說：「這大概是當前還可以持有股票的最有力論據。若企業獲利成長有任何倒退和頓挫，勢必大大驚動市場。」

通膨也將是下周關注的重點，Fed偏好的指標個人消費支出物價指數將於周五發布。

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