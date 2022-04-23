削減失業福利 無助提升招聘

根據最新報告，去年夏天各州削減疫情失業救濟金對招聘的影響很小，顯示增加對失業者的救助並未對勞動力短缺產生明顯效用。

聯邦政府在2020年3月擴大失業者社保福利 ，每周為個人提供數百元額外福利，並向數百萬不符資格者提供援助，例如兼差者和個體戶。

大約半數州在福利到期前幾個月撤回聯邦福利。當時就有爭論福利提升是否有助於雇主招聘。

在比較2021年7月至9月終止和繼續提供福利的各州招聘率後，舊金山Fed的分析發現，提早取消福利的州並沒有出現紓困 推動就業 大幅增加的預期效果。

分析顯示，與保持福利的州相比，截止福利州的招聘率僅微增0.2個百分點；與各州平均每月招聘率約4-5%比較，這種增幅「極小」。

2021年8月的一項研究也發現聯邦福利對就業的影響不大，並指出提前取消福利可能會損害州經濟。另一份針對2020年3月至2020年7月提供每周600元額外福利的分析發現，額外的福利並不能證明對重返工作崗位有很大的抑制作用。

但有些研究有不同的評估結果。去年12月的一篇論文發現，去年6月選擇退出聯邦福利計畫的州，25至54歲「黃金年齡」失業者就業率大幅上升。