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向亞馬遜取經 American Eagle建構產業共享供應鏈

財經新聞組／綜合報導
American Eagle向亞馬遜取經，建構強大的供應鏈系統。（路透）
American Eagle向亞馬遜取經，建構強大的供應鏈系統。（路透）

American Eagle向亞馬遜看齊，但並非銷售從鞋子到寵物食品再到衛生紙的所有商品，而是掌握在疫情期間對零售商至關重要的業務功能：供應鏈

這也是American Eagle Outfitter供應鏈長納塔拉將(Shekar Natarajan)職責所在。他在大約3年半前加入這家服裝零售商之後，該公司已以數億元價格收購了2家供應鏈業務，並開始迅速建立一個物流平台，開放其他公司甚至是服裝行業的同業競爭對手使用。

American Eagle押注此舉可以引領產業進入垂直物流和稀釋成本的新領域，並迫使同行若非效仿該模式並開始追趕，就是長期依賴該公司。

納塔拉將指出，American Eagle的目標是讓全球供應鏈「優步化」，從而成為零售商的共享服務。他認為，在服裝、化妝品或家居用品方面爭奪消費者的品牌，也不應在更快的交貨窗口和紙箱等方面進行競爭。

他解釋，如果有夠多的企業合作並集中資源，那麼一家零售商集團每天就可以運送與電商巨頭亞馬遜一樣多的包裹，並仍可獲利。

他將American Eagle的公共供應鏈平台稱為終極「亦友亦敵網絡」。

納塔拉將說：「只有這樣才能真正擁有類似亞馬遜的規模、類似亞馬遜的成本和類似亞馬遜的能力。所有人都必須分享。」「總的來說，我們可以擁有與沃爾瑪相同的包裝數量。這樣業者只需在它們最擅長的領域競爭，像是產品、行銷和客戶體驗。」

新冠疫情也給了American Eagle大好良機，該公司2021財年營收達到創紀錄的50億元，較上年成長33%。隨著銷售額激增，電商收入也隨之增加。截至2021年底，American Eagle的數位銷售額占總交易量的36%，而2年前的比率為29%。

這意味著向客戶配送更多包裹，必須調整庫存以滿足網路上的新需求。

供應鏈 亞馬遜 零售商

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