全尺寸方案誤判 Old Navy執行長走人

長期苦苦掙扎的服裝零售商 Gap經歷2季災難性的業績，去年股價 下跌56%。22日下跌18.04%。

Gap將其第1季銷售財測由之前的中高個位數下降預期更新至下降到10-15%。但讓人好奇的是，該公司並未更新其每股1.85元至2.05元的全年調整後獲利財測。

旗下最大品牌Old Navy當季業績只能說悲慘，以至於CEO兼長期主管格林(Nancy Green)本周打包走人。該公司正在積極尋找新的替代人選，以振興這個長期以來對母公司整體業務極具財務影響的品牌連鎖店。

Gap的財務混亂和格林的去職是過去10年根深柢固的企業DNA執行不力的又一個例子。專業人士指出，Gap重跌一跤反映出管理層對Old Navy「Bodequality」方案的重大誤判。

Bodequality方案於2021年8月20日在Old Navy發起，專門提供各種尺碼的女裝款式，沒有價格差異；包括適用於所有女性款式的0-30或XS-4X尺碼。Old Navy在該方案首次發表時表示，它試圖「讓各種體型女性的購物體驗民主化」。

毫無疑問，以Gap這樣規模和地位的公司而言，這項方案非常有價值。但專家指出，該公司可能沒有考慮到兩個因素。

首先是生產每種尺寸都伴隨著巨大的保證金風險。如果這些特殊尺寸的衣服都賣不出去，就不得不大刀闊斧地降價。其次，Old Navy可能過度關注Bodequality方案，而不是專注於在銷售場所和官網為購物者提供合適的款式。

一位零售內部人士指山，「Bodequality導致它們不得不重新分配賣場配置和庫存單位(SKU)減少以提供每種尺寸，這導致庫存生產力大幅下降。」「這個問題將在今年底前得到糾正，特別是如果它們已經承諾對返校季預作安排，建立供應鏈 備貨，更積極地購買庫存。」