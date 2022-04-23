我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

全尺寸方案誤判 Old Navy執行長走人

財經新聞組／綜合報導

長期苦苦掙扎的服裝零售商Gap經歷2季災難性的業績，去年股價下跌56%。22日下跌18.04%。

Gap將其第1季銷售財測由之前的中高個位數下降預期更新至下降到10-15%。但讓人好奇的是，該公司並未更新其每股1.85元至2.05元的全年調整後獲利財測。

旗下最大品牌Old Navy當季業績只能說悲慘，以至於CEO兼長期主管格林(Nancy Green)本周打包走人。該公司正在積極尋找新的替代人選，以振興這個長期以來對母公司整體業務極具財務影響的品牌連鎖店。

Gap的財務混亂和格林的去職是過去10年根深柢固的企業DNA執行不力的又一個例子。專業人士指出，Gap重跌一跤反映出管理層對Old Navy「Bodequality」方案的重大誤判。

Bodequality方案於2021年8月20日在Old Navy發起，專門提供各種尺碼的女裝款式，沒有價格差異；包括適用於所有女性款式的0-30或XS-4X尺碼。Old Navy在該方案首次發表時表示，它試圖「讓各種體型女性的購物體驗民主化」。

毫無疑問，以Gap這樣規模和地位的公司而言，這項方案非常有價值。但專家指出，該公司可能沒有考慮到兩個因素。

首先是生產每種尺寸都伴隨著巨大的保證金風險。如果這些特殊尺寸的衣服都賣不出去，就不得不大刀闊斧地降價。其次，Old Navy可能過度關注Bodequality方案，而不是專注於在銷售場所和官網為購物者提供合適的款式。

一位零售內部人士指山，「Bodequality導致它們不得不重新分配賣場配置和庫存單位(SKU)減少以提供每種尺寸，這導致庫存生產力大幅下降。」「這個問題將在今年底前得到糾正，特別是如果它們已經承諾對返校季預作安排，建立供應鏈備貨，更積極地購買庫存。」

供應鏈 零售商 股價

上一則

削減失業福利 無助提升招聘

下一則

向亞馬遜取經 American Eagle建構產業共享供應鏈

延伸閱讀

判決結果涉及能否參選連任 格林挨告官司開審

判決結果涉及能否參選連任 格林挨告官司開審
NBA／勇士「死亡五小」太強 魔術強森看好登頂西區

NBA／勇士「死亡五小」太強 魔術強森看好登頂西區
NBA／浪花三兄弟合轟80分 勇士碎金塊率先聽牌

NBA／浪花三兄弟合轟80分 勇士碎金塊率先聽牌
NBA／勇士打出奪冠氣勢 魔術強森預言「登頂西區」

NBA／勇士打出奪冠氣勢 魔術強森預言「登頂西區」

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022-04-19 22:23

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光