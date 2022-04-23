我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

首季業績佳 EPS可再升10%

財經新聞組／綜合報導

不少投資人近期開始出現悲觀情緒，認為在緊縮性貨幣政策和高通膨率等不利因素的影響之下，美股企業獲利前景堪憂，可能難及市場預期，因而紛紛加入這波拋售潮。

但是，摩根大通策略師們反指市場情緒過於悲觀，預測史指成分股第1季業績將輕鬆超過市場預期，並預測今年史指每股獲利(EPS)將同比成長10%。

統計數據顯示，自2020年第2季以來，多數美股企業業績大大超出分析師的預期，從2020年第2季到2021年第4季，業績超出預期比例普遍較高。摩根大通策略師預計，基於「獲利率強於預期」的關鍵因素，超出預期趨勢仍然存在，並預計史指成分股第1季總體超出預期的幅度將達到4-5%。

但策略師們也強調，雖將史指成分股第1季淨利成長預期下修至較上年同期下降1.9%，第2季則下降0.7%，或許代表了企業獲利水平衰退的開始。但策略師們在最新報告中寫道：「就史指成分股而言，第1季業績的市場普遍預期應該很容易就能夠超標。」

摩根大通策略師表示，即使存在宏觀因素和地緣政治阻力、利率上升、供應鏈持續受衝擊、美元走強以及財政刺激措施收回等不利影響，但不少公司的基本面仍保持足夠的韌性。他們表示，分析師們對於EPS的預測就反映出這一點，即使利率上升和俄烏衝突帶來風險，但分析師對未來幾季的EPS預測都有所提高。

最新數據顯示，截至目前為止絕大多數史指成分股的表現都超出預期。在公布業績的89家史指企業中，有78%的公司業績超出市場預期。摩根大通策略師預計，在今年底之前，這些公司的營收增幅將保持在8%至10%之間，高於平均趨勢水平。

利率 分析師 美股

上一則

財經簡訊

下一則

削減失業福利 無助提升招聘

延伸閱讀

全球通膨預期升高 央行抑制通膨面臨更大挑戰

全球通膨預期升高 央行抑制通膨面臨更大挑戰
外資押日銀終會調整超寬鬆貨幣政策 日本國內不這麼想

外資押日銀終會調整超寬鬆貨幣政策 日本國內不這麼想
全球債市崩跌加劇 市場開始反映Fed連三次開會都升2碼

全球債市崩跌加劇 市場開始反映Fed連三次開會都升2碼
美股最錢線／看好反彈 專家推成長股

美股最錢線／看好反彈 專家推成長股

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022-04-19 22:23

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光