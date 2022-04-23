首季業績佳 EPS可再升10%

不少投資人近期開始出現悲觀情緒，認為在緊縮性貨幣政策和高通膨率等不利因素的影響之下，美股 企業獲利前景堪憂，可能難及市場預期，因而紛紛加入這波拋售潮。

但是，摩根大通策略師們反指市場情緒過於悲觀，預測史指成分股第1季業績將輕鬆超過市場預期，並預測今年史指每股獲利(EPS)將同比成長10%。

統計數據顯示，自2020年第2季以來，多數美股企業業績大大超出分析師 的預期，從2020年第2季到2021年第4季，業績超出預期比例普遍較高。摩根大通策略師預計，基於「獲利率 強於預期」的關鍵因素，超出預期趨勢仍然存在，並預計史指成分股第1季總體超出預期的幅度將達到4-5%。

但策略師們也強調，雖將史指成分股第1季淨利成長預期下修至較上年同期下降1.9%，第2季則下降0.7%，或許代表了企業獲利水平衰退的開始。但策略師們在最新報告中寫道：「就史指成分股而言，第1季業績的市場普遍預期應該很容易就能夠超標。」

摩根大通策略師表示，即使存在宏觀因素和地緣政治阻力、利率上升、供應鏈持續受衝擊、美元走強以及財政刺激措施收回等不利影響，但不少公司的基本面仍保持足夠的韌性。他們表示，分析師們對於EPS的預測就反映出這一點，即使利率上升和俄烏衝突帶來風險，但分析師對未來幾季的EPS預測都有所提高。

最新數據顯示，截至目前為止絕大多數史指成分股的表現都超出預期。在公布業績的89家史指企業中，有78%的公司業績超出市場預期。摩根大通策略師預計，在今年底之前，這些公司的營收增幅將保持在8%至10%之間，高於平均趨勢水平。