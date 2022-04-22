克魯曼：從NIMBY轉成YIMBY 有利經濟和環境

紐約市林肯中心的戶外廣場改造成綠地。 路透

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 表示，美國加州眾議會議員補選通常不會吸引全國關注，但這次選戰主打房市政策議題，如果選舉結果可作為全美政策的風向球，可能牽動全國政策，對美國經濟和環境都大有助益。

克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，這次議員補選的勝利者乘著一股新興運動的浪潮而起：「YIMBY」，亦即「贊成來我家後院」（Yes in My Backyard），反對所謂的「NIMBYism」（避鄰主義，「別來我家後院」）。「YIMBY」運動的主旨是鼓吹興建更多住宅，並提高都市人口密度。

他解釋，新冠肺炎疫情 來擊前，美國大城市從許多方面來看都是史上最佳情況。都市社會問題雖未消失，但已改善，尤其紐約殺人案件已比1990年的水準銳減85%。同時，知識經濟發達，吸引企業遷往居民教育程度高的大都會地區。

疫情一度使情勢逆轉：紐約在疫情爆發初期淪為重災區，許多人指稱人口稠密構成公衛危險。但隨著民眾學習如何防疫，尤其在普遍有疫苗 可接種後，人口稠密的都會區又變得比鄉村地區安全多了，至少因為市民較願意戴口罩和打疫苗。

雖說疫情期間槍擊案等犯罪事件增多，但這情況並不局限於大都市。從住宅市場角度來看，大城市吸引力已回升：紐約租金在疫情嚴峻時陡降，但頹勢現已完全逆轉。

都市又成為令人嚮往的工作和居住地，克魯曼認為這有弊也有利。先談問題，這會造成市區房價愈來愈高不可攀，主因是當地人士反對新建案。為什麼反對呢？一種解釋是出於自私心態：住高檔社區的有錢人希望藉限制新屋供應維持房價居高不下。但有一部分的人反對提高都市密度，是基於對「密度」（density）的誤解。

這種誤解反映在最近一項YouGov意見調查結果：每四個美國人就有三人相信，「房屋若蓋得彼此相隔遠一些，對環境比較好」。不難理解為什麼受訪者會如此認為。畢竟刻板印象是：住在綠蔭盎然社區甚或鄉村的人，比起置身都市水泥叢林者，似乎更有機會被綠樹和碧草圍繞。由此推論，如果每個人的住宅蓋得分散開來一些，那麼全國「綠化」程度難道不會提高？

克魯曼直言：不會。因為這種看似「常識」的觀點其實有謬誤成分。假設說，紐約曼哈頓某個面積1平方英里（2.59平方公里）的社區住了大約7萬人，而這些人口若以典型郊區密度分散居住，可讓這些人合計占地約35平方英里。居住空間是變大了，但他們的住宅碳足跡、四處移動必需建築的道路（遷到郊區沒車代步怎麼「行」）、日常採買所需興建的購物中心等加總起來，到頭來必須夷平的綠地面積遠遠超過他們在紐約所用到的面積。

在密度高的城市，人均能源使用量也遠低於郊區，大致因為市區居民較少自己開車，較仰賴步行和各式各樣的大眾交通運輸工具，包括極有效率的電梯在內。 所以說，容許提高都市密度、讓更多人生活方式像紐約客那般，其實對環境是有益的。

對經濟也有裨益。有些人願意以高價購買市區住宅，是認為住在大城市的生產力更高。因此，若是限制密度，會妨礙勞工充分發揮才能，不利於美國經濟。最近一項調查顯示，一些大城市若能放寬土地使用限制，估計可讓美國國內生產毛額（GDP）增添3.7%，相當於每年大約多出9,000億美元產值。

結論是，克魯曼贊同「YIMBY」運動人士。反對都市密度已造成相當大的傷害；少反對些，倒可能帶來出奇多的益處。