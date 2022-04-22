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鮑爾超鷹發言 市場估將連三月升息2碼 野村估一次升3碼

編譯陳家齊／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾（右）在出席IMF座談會時，強硬表示支持一次升息2碼。左為IMF總裁喬治艾娃。歐新社
美國聯準會主席鮑爾（右）在出席IMF座談會時，強硬表示支持一次升息2碼。左為IMF總裁喬治艾娃。歐新社

面對衝破8%、眼見有可能衝上兩位數的通膨數字，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾21日在國際貨幣基金（IMF）的會議上強硬表示，支持一次升2碼（0.5個百分點），認為打擊通膨宜早不宜遲。鮑爾的強硬發言使市場紛紛修改今年對聯準會升息的時程表預估，大幅上修升息速度與幅度。

目前的公債交易市場數據顯示，交易員已預期聯準會公開市場操作委員會（FOMC）在接下來的5月、6月與7月的三次例行會議中，每次都會升息2碼，到夏季時就一路跳升1.5個百分點。

受此衝擊，美國債市22日出現一波大跌，2年期公債殖利率飆升至2.76%，10年期公債殖利率飆升至2.95%，殖利率飆升顯示公債價格下挫。

日本野村控股甚至做出更大膽的推測，認為鮑爾在5月領導聯準會升息2碼之後，在6、7兩月的決策會議還會更進一步各調升3碼（0.75個百分點），初夏之際的利率將比現在暴升2個百分點。

無論是哪種情況，這都將是聯準會自1982年以來最強勢的升息行動，1982年1月，有「雪茄伏」之稱的時任聯準會主席伏克爾一次升息3個百分點，並繼續大踩油門升息，終於把長期困擾美國十多年的通膨壓力打斷脊梁骨，造就日後美國長時間的平穩通膨，但當時也讓美國經濟急速陷入衰退。

在伏克爾擒服通膨巨龍後，聯準會只有在2000年5月曾一次升息2碼，其後的20多年間，聯準會每次升息都是1碼、1碼地循序緩升。

衡量美國通膨狀況的消費者物價指數（CPI）在3月持續爆衝，年增率高達8.5%，是40年未見的超高物價升幅。儘管許多分析師認為美國通膨有可能此刻已經到頂，有望在今年隨後持續走緩，但是當前美國就業市場緊俏，雇主願意大幅加薪搶人，薪資物價連鎖上揚就是典型的通膨火箭式衝高模式

再加上，俄國侵略烏克蘭戰爭造成的原物料飆漲與市場動盪，而中國大陸的疫情封城嚴重擾亂供應鏈，都使得「通膨到頂」的看法可能只是一廂情願，恐怕還會挑戰更高點，最後可能逼鮑爾出重手踩油門升息。

升息 聯準會 殖利率

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