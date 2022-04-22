亞馬遜物流 開放第三方賣家送貨

亞馬遜 將開放其他線上商家經由其Prime服務快速向客戶交貨。

該公司推出新服務「Buy with Prime」，讓第三方賣家可以利用亞馬遜龐大的運輸和物流網絡在自己的網站上完成訂單，同時也可吸引亞馬遜超過2億的Prime客戶。

這些網站可將Prime徽章放在其網站上符合免費2日外送或次日送達條件的商品旁邊。Prime會員則繼續使用儲存在其亞馬遜帳戶中的付款和配送資料下單。

Buy with Prime對第三方賣家來說不是免費的，但定價會根據付款處理、完成訂單、倉儲和其他費用而有所不同。

首先，該服務只有獲得邀請使用亞馬遜物流(FBA)的賣家才能使用。透過這項服務，商家可以付費將商品儲存在亞馬遜倉庫中，並利用該公司的供應鏈和運輸業務。最終，它將擴展到其他商家，包括那些不在亞馬遜上銷售的商家。

亞馬遜長期以來一直致力於成為線上配送競爭中最快的一家。多年來該公司將獲利一再重新投資 於實體擴張，在全美建立履行中心和運輸合作夥伴關係，以便在更多市場提供兩日和當日送達服務。它已經培養出一支由自有外送司機、卡車和飛機組成的龐大車隊，以加快包裹送到客戶家門口的速度。

行業觀察人士密切關注亞馬遜不斷成長的內部物流業務，推測其目的在直接與UPS、聯邦快遞和美國郵政 服務(USPS)等主要營運商競爭。事實上，亞馬遜全球消費者CEO克拉克(Dave Clark)去年宣示，亞馬遜可望在2022年初成為美國最大的外送服務商。

就某種層面來說，亞馬遜已將其龐大的運輸和物流業務變成一台提款機。該公司最新財報顯示，包括佣金、履行和運費以及其他服務在內的第三方賣家服務，在最近一季同比增長11%至303億元。