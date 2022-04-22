殖利率抵消財報 道指震盪700點
由於美國國債殖利率的上漲抵消了另一批穩健的企業財報帶來的樂觀情緒，美股21日大跌。
道瓊工業平均指數下跌368.03點或1.05%至3萬4792.76點。史坦普500指數下跌65.79點或1.48%至4393.66點。那斯達克綜合指數下跌278.41點或2.07%至1萬3174.65點。
早盤主要股指均大幅走升，因為交易員為強勁的財報歡呼。道指一度上漲331點或0.9%；史指和那指盤中最高都上漲逾1%。
美國國債殖利率大漲，指標10年期國債殖利率大部分時間都維持在2.9%以上，接近2018年底以來的最高水平。
Fed主席鮑爾暗示下個月可能會進行更大規模的升息，21日利率走勢更加明顯。
能源和材料股造成市場疲軟，Mosaic下跌9.38%，雪佛龍下跌4.64%。清潔能源股也陷入困境，景順太陽能ETF跌幅近7%。
科技類股跌幅最顯著的是輝達的6.05%，Netflix和Alphabet跌幅分別為3.52%和2.52%。在其他個股方面，Warner Bros. Discovery在傳出關閉CNN+的消息後下跌6.78%。
在第1季業績超出分析師預期後，特斯拉上漲3.23%。在預測2022年可望獲利後，聯航上漲9.31%。
那指本周至今累計下跌1.3%，史指微升，道指上揚約1%。
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