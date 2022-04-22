殖利率抵消財報 道指震盪700點

由於美國國債殖利率 的上漲抵消了另一批穩健的企業財報帶來的樂觀情緒，美股21日大跌。

道瓊工業平均指數 下跌368.03點或1.05%至3萬4792.76點。史坦普500指數下跌65.79點或1.48%至4393.66點。那斯達克綜合指數下跌278.41點或2.07%至1萬3174.65點。

早盤主要股指均大幅走升，因為交易員為強勁的財報歡呼。道指一度上漲331點或0.9%；史指和那指盤中最高都上漲逾1%。

美國國債殖利率大漲，指標10年期國債殖利率大部分時間都維持在2.9%以上，接近2018年底以來的最高水平。

Fed主席鮑爾暗示下個月可能會進行更大規模的升息，21日利率走勢更加明顯。

能源和材料股造成市場疲軟，Mosaic下跌9.38%，雪佛龍下跌4.64%。清潔能源股也陷入困境，景順太陽能ETF跌幅近7%。

科技類股跌幅最顯著的是輝達的6.05%，Netflix和Alphabet跌幅分別為3.52%和2.52%。在其他個股方面，Warner Bros. Discovery在傳出關閉CNN+的消息後下跌6.78%。

在第1季業績超出分析師預期後，特斯拉上漲3.23%。在預測2022年可望獲利後，聯航上漲9.31%。

那指本周至今累計下跌1.3%，史指微升，道指上揚約1%。