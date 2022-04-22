我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頓巴斯戰場對俄軍有利 西方官員：普亭仍可能獲勝

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

殖利率抵消財報 道指震盪700點

財經新聞組／綜合報導

由於美國國債殖利率的上漲抵消了另一批穩健的企業財報帶來的樂觀情緒，美股21日大跌。

道瓊工業平均指數下跌368.03點或1.05%至3萬4792.76點。史坦普500指數下跌65.79點或1.48%至4393.66點。那斯達克綜合指數下跌278.41點或2.07%至1萬3174.65點。

早盤主要股指均大幅走升，因為交易員為強勁的財報歡呼。道指一度上漲331點或0.9%；史指和那指盤中最高都上漲逾1%。

美國國債殖利率大漲，指標10年期國債殖利率大部分時間都維持在2.9%以上，接近2018年底以來的最高水平。

Fed主席鮑爾暗示下個月可能會進行更大規模的升息，21日利率走勢更加明顯。

能源和材料股造成市場疲軟，Mosaic下跌9.38%，雪佛龍下跌4.64%。清潔能源股也陷入困境，景順太陽能ETF跌幅近7%。

科技類股跌幅最顯著的是輝達的6.05%，Netflix和Alphabet跌幅分別為3.52%和2.52%。在其他個股方面，Warner Bros. Discovery在傳出關閉CNN+的消息後下跌6.78%。

在第1季業績超出分析師預期後，特斯拉上漲3.23%。在預測2022年可望獲利後，聯航上漲9.31%。

那指本周至今累計下跌1.3%，史指微升，道指上揚約1%。

殖利率 指數 國債

上一則

美股最錢線／專家憂Meta步Netflix後塵

下一則

亞馬遜物流 開放第三方賣家送貨

延伸閱讀

Netflix股價暴跌35% 市值蒸發逾500億美元

Netflix股價暴跌35% 市值蒸發逾500億美元
美股創逾一個月最佳表現 財報好 Fed官員對經濟有信心

美股創逾一個月最佳表現 財報好 Fed官員對經濟有信心
美股收盤微跌 投資人巴望從財報評估戰爭和通膨的影響

美股收盤微跌 投資人巴望從財報評估戰爭和通膨的影響
新車供應吃緊 已年漲13%…還會繼續漲

新車供應吃緊 已年漲13%…還會繼續漲

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022-04-19 22:23
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件