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美股最錢線／專家憂Meta步Netflix後塵

財經新聞組／綜合報導

Netflix因用戶數流失，股價單日暴跌35%。市場密切關注即將公布財報的Meta，是否也會步上Netflix的後塵。

Meta將於4月27日發布2022年第1季財報。但2月初發布去年第4季財報的「慘烈」還歷歷在目：由於業績和財測不如預期，股價暴跌近30%，市值蒸發2500億元。

分析師認為，蘋果公司的隱私政策變化給Meta帶來了不利因素，削弱了Meta的目標廣告投放能力。RBC Capital Markets在報告中寫道，「Meta上季可能會經歷另一條坎坷之路」。

JMP Securities分析師喬西(Ronald Josey)維持Meta跑贏大盤評級，但將目標價從350元調降至265元。

他強調了Meta讓人擔心的兩項因素，包括Meta的臉書平台的隱私問題，以及能否與快速成長的TikTok正面競爭。

據報導，由於與潛在支付合作夥伴存在分歧，Meta未能如期在巴西推出WhatsApp支付服務。WhatsApp原計畫於去年底在巴西推出商家支付服務p2m，這是WhatsApp在全球首次推出支付功能。巴西是WhatsApp的第二大市場，擁有1.2億用戶。

這意味著，Meta進軍金融服務業再次挫折。按照原規畫，Meta希望將巴西市場作為一個試驗台，率先推出商家支付服務，然後再拓展到全球其他市場，從而進一步推動電商業務。

不過也有看多Meta的聲音，認為它還有希望。

Polen Capital投資組合經理人大衛多維茲(Dan Davidowitz)指出，Meta旗下的臉書、Instagram和WhatsApp都是有活力的成長型app，TikTok難以競爭。

他指出，廣告主之所以在臉書和Instagram上登廣告，是因為Meta的廣告投放能力是一流的。至於蘋果變更隱私權政策相關問題，他認為這問題「可以解決」，只不過今年內還解決不了。

WhatsApp 巴西 隱私

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