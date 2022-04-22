AT&T Inc第1季核心無線收入從去年同期290億元成長2.5%至297億元，主因光纖網路和5G服務的擴展。本季新增69.1萬名手機用戶。但總營收 下降逾13%，反映出分拆衛星電視業務的影響以及其有線業務部門的疲軟。淨利從去年同期75億元或每股1.02元降至48億元或每股65分。

需求飆 美航本季可望獲利

美國航空預測第2季將實現獲利，因為強勁的旅遊需求有助彌補飆升的燃料成本。該公司自2年多前新冠疫情開始以來，3月營收首度超過2019年水平，且訂位數仍持續上升。第1季調整後每股虧損2.32元，優於預期的虧損2.40元；總營收89億元，高於預期的88.26億元。

Rite Aid拒Spear Point收購

連鎖藥店Rite Aid表示，已拒絕Spear Point Capital Management收購其所有股份的提議。該公司董事會表示，拒絕收購提議是因為該提議不可信，因為它沒有提出融資證據，並且要求至少數月的獨家經營權。而且Spear Point從未擁有收購相同規模和複雜度上市公司的經驗。

萬寶路母公司調降全年獲利預測

菲利普莫里斯國際調降全年獲利預測，主因俄羅斯 業務縮減、成本上升以及亞洲免稅業務復甦緩慢。在停止對俄羅斯銷售萬寶路和Parliament捲菸產品後，這家菸草巨頭第1季因烏克蘭戰爭而提列每股3分的損失。該公司第1季獲利下降3.6%至23.2億元，合每股1.5元。

首申失業金人數 溫和下降

勞工部表示，截至4月16日當周首次申領失業救濟金人數為18.4萬人，較前周減少2000人，但略高於《道瓊》估計的18.2萬人。有一周落差的持續申領數下降5.8萬人至141.7萬人，為1970年2月21日以來的最低水平。由於職位空缺數超過可用勞動力約500萬，就業形勢仍然十分緊張。

HBO首季增300萬用戶

截至2022年第1季末，HBO和HBO Max擁有7680萬用戶，較上季增加了300萬，同比增加1280萬。國內每用戶平均收入(ARPU)達到11.24元，高於上季的11.15元。Netflix 19日發布財報，用戶數十多年來首度減少20萬；目前Netflix仍有大約2.22億個付費用戶，但有1億個家庭共享密碼。