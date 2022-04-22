我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頓巴斯戰場對俄軍有利 西方官員：普亭仍可能獲勝

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

財經簡訊

財經新聞組／整理

AT&T上季無線收入增2.5%

AT&T Inc第1季核心無線收入從去年同期290億元成長2.5%至297億元，主因光纖網路和5G服務的擴展。本季新增69.1萬名手機用戶。但總營收下降逾13%，反映出分拆衛星電視業務的影響以及其有線業務部門的疲軟。淨利從去年同期75億元或每股1.02元降至48億元或每股65分。

需求飆 美航本季可望獲利

美國航空預測第2季將實現獲利，因為強勁的旅遊需求有助彌補飆升的燃料成本。該公司自2年多前新冠疫情開始以來，3月營收首度超過2019年水平，且訂位數仍持續上升。第1季調整後每股虧損2.32元，優於預期的虧損2.40元；總營收89億元，高於預期的88.26億元。

Rite Aid拒Spear Point收購

連鎖藥店Rite Aid表示，已拒絕Spear Point Capital Management收購其所有股份的提議。該公司董事會表示，拒絕收購提議是因為該提議不可信，因為它沒有提出融資證據，並且要求至少數月的獨家經營權。而且Spear Point從未擁有收購相同規模和複雜度上市公司的經驗。

萬寶路母公司調降全年獲利預測

菲利普莫里斯國際調降全年獲利預測，主因俄羅斯業務縮減、成本上升以及亞洲免稅業務復甦緩慢。在停止對俄羅斯銷售萬寶路和Parliament捲菸產品後，這家菸草巨頭第1季因烏克蘭戰爭而提列每股3分的損失。該公司第1季獲利下降3.6%至23.2億元，合每股1.5元。

首申失業金人數 溫和下降

勞工部表示，截至4月16日當周首次申領失業救濟金人數為18.4萬人，較前周減少2000人，但略高於《道瓊》估計的18.2萬人。有一周落差的持續申領數下降5.8萬人至141.7萬人，為1970年2月21日以來的最低水平。由於職位空缺數超過可用勞動力約500萬，就業形勢仍然十分緊張。

HBO首季增300萬用戶

截至2022年第1季末，HBO和HBO Max擁有7680萬用戶，較上季增加了300萬，同比增加1280萬。國內每用戶平均收入(ARPU)達到11.24元，高於上季的11.15元。Netflix 19日發布財報，用戶數十多年來首度減少20萬；目前Netflix仍有大約2.22億個付費用戶，但有1億個家庭共享密碼。

營收 AT&T 俄羅斯

上一則

特斯拉首季犀利 產量喊衝

下一則

美股最錢線／專家憂Meta步Netflix後塵

延伸閱讀

美多檔科技股今年狂跌逾40% Meta、Zoom都淪苦主

美多檔科技股今年狂跌逾40% Meta、Zoom都淪苦主
遏止用戶共享、原創退燒…Netflix退訂潮 第2季恐更多

遏止用戶共享、原創退燒…Netflix退訂潮 第2季恐更多
Netflix股價暴跌35% 市值蒸發逾500億美元

Netflix股價暴跌35% 市值蒸發逾500億美元
Netflix用戶大降 股票暴跌35%…擬禁分享密碼 推廣告版

Netflix用戶大降 股票暴跌35%…擬禁分享密碼 推廣告版

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022-04-19 22:23
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件