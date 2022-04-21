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Fed官員估利率到年底升至約2.5% 認為5月升2碼理由充分

編譯洪啟原／綜合外電
芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯表示，Fed應該明智地展開升息，同時觀察推升通膨上揚的特殊因素是否開始消退。路透
芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯表示，Fed應該明智地展開升息，同時觀察推升通膨上揚的特殊因素是否開始消退。路透

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）20日表示，聯準會（Fed）應該明智展開升息，同時觀察推升通膨上揚的特殊因素是否開始消退；舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）同日表示，她支持Fed年底前將基準隔夜利率提高至2.5%左右，5月升息2碼的理由「充分」。

伊凡斯接受彼得森國際經濟研究所（PIIE）線上採訪時說：「儘管我們目前正經歷非常高的通膨，但我認為貨幣政策如何做出反應的時機可以是明智的。」

伊凡斯重申，Fed到年底預料把政策利率目標區間調高至2.25%和2.5%，然後評估經濟狀況，但如果通膨居高不下，就須進一步升息。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）同日表示，她支持Fed年底前將基準隔夜利率提高至2.5%左右，目前Fed決策官員已大致達成共識，認為有需要擴大力度對抗處於40年高點的通膨。

戴利在說：「考慮到過快或過慢的風險，我認為在年底前迅速達到中性利率是一條審慎的路徑。」她指出，大多數預測人士預估「中性」政策利率在2.5%左右。

戴利也說：「一旦撤回寬鬆政策，我們就需要評估其影響，觀察金融狀況如何調整，通膨消退的程度，以及還有哪些工作要做，以確保經濟持續擴張。」

戴利表示，她認為Fed在5月升息2碼的理由「充分」且「牢固」，在通膨急升的情況下，外界普遍認為Fed今年的升息路是合適的。

基於Fed可能在年底前把將基準隔夜利率上調至2.5%，和可能在5月決策會議宣布開始縮表，戴利說：「我的基本預測是，經濟將實現軟著陸。美國經濟將放緩至低於趨勢水平的成長率，但不會陷入衰退。」

利率 升息 舊金山

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