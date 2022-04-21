美多檔科技股今年狂跌逾40% Meta、Zoom都淪苦主

Netflix讓投資人重新評估科技股布局。 路透

美國科技股先前似乎永無止境的成長火力，現在要因為投資 人失去信心而熄火了嗎？美國串流大咖Netflix （網飛）周二傍晚發布令人沮喪財報，繼而在股價 在周三狂跌35%像是做了實境演繹。

投資人周二晚間被上季Netflix十多年來首次出現訂戶減少的財報嚇到，第二天不僅抛售Netflix，多家媒體公司和同是科技掛帥的公司所做的營運設定，也一起被質疑。

根據彭博資訊彙整的資料，今年至今美國多檔科技概念股跌幅深達40%以上的股票，以前是投資人追捧的寵兒。例如Netflix，今年來累計大跌62%，支付公司PayPal股價重挫50%。電動車新創公司Lucid Group跌45%，視訊會議平台 Zoom Video跌44%。新冠疫苗廠莫德納（Moderna）跌41%，要全力進軍元宇宙的臉書母公司Meta Platforms跌幅40%，電子合約平台DocuSign也下跌了39%。

幸好特斯拉周三盤後公布的財報亮眼，這檔無庸置疑的終極成長股，給了投資人另一個評斷公司前景的機會。在聯準會（Fed）已經快步要走上積極升息的路途上，伴隨著超級高的通膨，這些高高在上的股票還能不能繼續狂放。

特斯拉股價財報發表後盤後交易上漲5%，但該公司表示，供應鏈的問題還會困擾今年一整年。

Richard Bernstein Advisors副投資長Dan Suzuki說：「支撐高估值股票的是一股強大的信念，認定這些公司會持續無與倫比地成長，而且會在業界勝出。然而現在愈來愈多證據質疑這些假設。」

彭博指出，那斯達克100成分股目前基於過去盈餘的本益比是32倍，標普500是23倍。那斯達克100指數周三下跌1.5%；今年以來跌幅為14%，微軟和Google母公司字母的表現都遜於大盤。當然，許多投資人依舊把蘋果這類成長可靠且價格合理的科技公司當作很好的投資標的，蘋果股價周三變動不大，今年以來表現也優於標普500。

跟Netflix有著類似處境的公司是Shopify，一樣面臨「疫情紅利」消失後，需求也跟著冷卻的危機。

周三Meta一度跌了7.8%，健身器材公司派樂騰（Peloton）和 DocuSign都跌了逾9%。

Oanda資深市場分析師Craig Erlam表示，「投資人開始重新評估，在通膨擠壓家戶預算時，Netflix這類的支出能排到多高的優先？哪些科技服務是可以很容易就被捨棄？」