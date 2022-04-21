漲價抗通膨 特斯拉財報超標

特斯拉上季財報繼續超越預期。（路透）

特斯拉 2022年第1季獲利和營收都超出分析師預期，因為這家電動車製造商提高售價以應對通貨膨脹，抵消了上海廠停工的影響。

自疫情爆發以來，特斯拉一直特立獨行，當與全球供應鏈 纏鬥的競爭對手停產時，近幾季的交車量和獲利都創下了紀錄。

該公司在財報聲明中指出，「圍繞供應鏈的挑戰一直持續存在，公司團隊一年多來一直在因應此發展。除了晶片短缺之外，最近的新冠疫情爆發也給供應鏈和工廠運作帶來壓力。」「由於供應鏈成為主要限制因素，我們旗下的工廠已經連續幾季處於產能不足的狀態，這種情況很可能會持續到2022年底。」

再加上原材料價格上漲，促使特斯拉提高了產品售價。

特斯拉第1季每股獲利3.22元，高於預期的2.26元；營收187.6億美元，優於預期的178億元。

汽車 業務營收達到168.6億元，同比成長87%。汽車毛利率躍升至32.9%，主要部門的毛利為55.4億美元。碳排放額度占本季汽車營收中的6.79億元。

特斯拉在4月初報告第1季汽車交車量為31萬48輛，這是該公司所披露最接近銷量的數字。截至2022年3月31日當季，Model 3和Model Y的交車量占總交車量的95%，即29萬5324輛。

在能源部門，特斯拉的太陽能部署在2022年第1季較去年同期下降近半，至48兆瓦。該公司部署了846百萬瓦時的鋰離子電池儲能系統，較去年同期增加90%，但較上季下降。

與全球許多汽車製造商一樣，特斯拉繼續努力解決疫情引發的供應鏈問題和全球晶片短缺問題。在中國全力為阻止新冠病毒感染而下令封城後，特斯拉被迫關閉其上海廠3周。

然而，這家汽車製造商本季還新建完成2座新工廠，一座位於德國柏林，將為歐洲供應新車；另一座位於美國德州，該廠已經開始生產電動車。