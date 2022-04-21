Lululemon衝男裝 拚5年營收翻倍

乘著新冠疫情 引發的運動服需求浪潮，Lululemon立志在未來5年內將其2021年的營收 翻倍成長，以在2026年達到125億元的銷售額。

Lululemon在預定的分析師日活動之前宣布一些長期成長目標，包括其男裝業務。它列舉了未來幾年發展動能的3大關鍵驅動因素：產品創新、客戶體驗和市場擴張。

這家運動服裝零售商 的目標是在未來5年內將其男裝收入翻倍、數位銷售額翻倍和國際營收翻2倍。Lululemon預告未來幾個月將推出新會員服務，以及透過成立新實體店進軍西班牙和義大利。

Lululemon CEO麥唐納(Calvin McDonald)發表聲明表示，「我們的業務仍處於成長之旅的早期階段。」「很高興看到我們的成長戰略將提升到一個新的水平。」

這家零售商的2021年銷售額較上年增加超過40%，達62.5億元，得益於強勁的直接面向消費者的業務以及其瑜伽褲、緊身褲和運動胸罩的海外發展動能。相較之下，2019年的營收為39.8億元。

2019年4月，Lululemon制訂了多項財務目標，包括到2023年將當時剛起步的男裝業務翻倍成長。它最終提前2年實現了男裝目標，並在2018年至2021年間將數位營收提升了2倍。

Lululemon引用NPD集團的數據表示，從2019年到2021年，它的全球市占率超過成人運動服裝業的任何品牌。其競爭對手包括Nike、愛迪達和Under Armour等巨頭，以及嶄露頭角的品牌如男裝品牌Vuori和女裝品牌Sweaty Betty。

在新冠疫情期間，消費者希望穿著舒適，同時在家中度過更多時間，推動了許多零售商的發展。

Lululemon表示，預計未來5年每股獲利成長將超過營收增長，商店面積每年將以2位數的速度增加。預計到2026年，其女性業務和北美部門營收入將出現2位數的低年複合成長率。