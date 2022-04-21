美股最錢線／看好反彈 專家推成長股
摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在最新報告中表示，投資人過度看空美股，美股可望在短期內反彈。
他指出，根據AAII每周投資人情緒調查的結果，本周看多的受訪者僅有16%，跌至30年低點，這代表投資人對通貨膨脹和利率飆升、再加上俄烏之間持續的戰爭，有很多擔憂。
根據柯蘭諾維奇的說法，由於通膨放緩，反彈應該很快就會開始浮現，因為通膨放緩會給利率帶來下行壓力，從而有助於股價上行。
他解釋，「去年，摩根大通是最先指出通膨有明顯上行空間的投行之一，但現在我們認為，由於疫情影響的暫時性、同比基數效應被低估，以及隨著成長放緩而需求疲軟，通膨將逐漸趨於平穩。」
如果這些不平衡問題能得到解決，聯準會(Fed)升息的預期可能被消化。他說，「尤其是在期中選舉臨近之際。」這暗示升息可能在夏末和秋初暫停。
柯蘭諾維奇認為，投資人可以通過同時買入成長型和價值型股票來調整投資組合的部位，這將是股市上漲時的最佳配置。他強調，一些成長型股票經過一段時間的拋售，現在非常便宜，反而成為價值型股票；反之亦然。
具體來說，隨著大宗商品價格的飆升，傳統上被歸類為價值股的能源和礦業股的漲幅正在大幅成長。一些成長型股票迄今已被大量拋售，以至於它們目前估值較為便宜。
他說，「可以建構一個『槓鈴投資組合』，包括傳統成長型如科技、生技、創新，還有傳統價值型如金屬、礦業股票。這些股票在目前情況下將表現出色。」
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