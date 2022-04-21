美股最錢線／看好反彈 專家推成長股

摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在最新報告中表示，投資 人過度看空美股，美股可望在短期內反彈。

他指出，根據AAII每周投資人情緒調查的結果，本周看多的受訪者僅有16%，跌至30年低點，這代表投資人對通貨膨脹和利率 飆升、再加上俄烏之間持續的戰爭，有很多擔憂。

根據柯蘭諾維奇的說法，由於通膨放緩，反彈應該很快就會開始浮現，因為通膨放緩會給利率帶來下行壓力，從而有助於股價上行。

他解釋，「去年，摩根大通是最先指出通膨有明顯上行空間的投行之一，但現在我們認為，由於疫情影響的暫時性、同比基數效應被低估，以及隨著成長放緩而需求疲軟，通膨將逐漸趨於平穩。」

如果這些不平衡問題能得到解決，聯準會(Fed)升息的預期可能被消化。他說，「尤其是在期中選舉臨近之際。」這暗示升息可能在夏末和秋初暫停。

柯蘭諾維奇認為，投資人可以通過同時買入成長型和價值型股票 來調整投資組合的部位，這將是股市上漲時的最佳配置。他強調，一些成長型股票經過一段時間的拋售，現在非常便宜，反而成為價值型股票；反之亦然。

具體來說，隨著大宗商品價格的飆升，傳統上被歸類為價值股的能源和礦業股的漲幅正在大幅成長。一些成長型股票迄今已被大量拋售，以至於它們目前估值較為便宜。

他說，「可以建構一個『槓鈴投資組合』，包括傳統成長型如科技、生技、創新，還有傳統價值型如金屬、礦業股票。這些股票在目前情況下將表現出色。」