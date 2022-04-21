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財經簡訊

財經新聞組／整理

Just Eat擬售Grubhub

歐洲食品外送巨頭Just Eat Takeaway.com在面臨股東尋求戰略交易的壓力下，將考慮出售美國子公司Grubhub。該公司在一年前以73億元打退Uber和德國的Delivery Hero，收購了Grubhub。去年10月，激進股東Cat Rock Capital呼籲Just Eat Takeaway.com出售Grubhub，將業務集中在歐洲。

刮鬍刀熱賣 寶鹼財報佳

寶鹼公司(Procter & Gamble)上季獲利和營收都超過華爾街的預期，因為售價調漲推動了刮鬍刀和洗衣粉的銷售。然而，通貨膨脹仍然給該公司的獲利帶來壓力。即使調升2022財年的營收成長預測，但預計今年的核心每股獲利將處於之前財測區間的低端。

利率12年新高 房貸申請腰斬

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，房貸利率攀升至2010年以來最高水平，上周房貸總申請量較前周下降5%，幾乎是一年前經季節調整後的一半。上周符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從5.13%升至5.2%。一年前的利率整整低了200個基點，為3.2%。

高油價 推升貝克休斯獲利

貝克休斯公司(Baker Hughes Co)上季獲利較上年同期增加，因為大宗商品價格的飆升推動了鑽井活動和對油田服務的需求。數據顯示，原油價格上漲推動了鑽井活動，第1季末美國鑽機數量同比增加超過56%，達到673座。當季淨利從一年前9100萬元或每股12分增至1.45億元或每股15分。

高盛Marcus創辦人跳槽

高盛消費銀行品牌總監柯恩(Dustin Cohn)已加入房地產投資新創公司Cadre擔任行銷長。柯恩在2016年幫助高盛成立該公司消費者部門Marcus，他的離職是高盛過去14個月高層出走的最新代表。Cadre允許個人持有商業房地產股份；這種資產向來被認為是機構投資者或富裕家庭獨有。

唐氏症員工案 沃爾瑪想更審

沃爾瑪正就解雇一名患有唐氏症長期員工的案件尋求審。去年7月，陪審團裁定沃爾瑪不當解雇該員工Marlo Spaeth，並判罰金錢賠償。沃爾瑪19日提交一份新法庭文件表示，它並不知道Spaeth的殘疾與她努力適應新工作時間表之間的聯繫，這最終導致她被解雇。

利率 高盛 沃爾瑪

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