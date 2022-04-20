克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

未來美國市況會怎麼走？金融市場專家通常給的標準答案是：「會波動。」更精確的解答是「天曉得。」話雖如此，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 表示，此時有個推論顯而易見：聯準會（Fed）未來數月將一而再、再而三地提高利率 ，直到明顯跡象顯示通膨降到可容忍的水準為止。

問題是，美國通膨率已衝上40年高峰，而Fed才剛啟動升息 循環，該不該立即大幅提高利率?

克魯曼的看法是：不宜。他在紐約時報專欄撰文說，目前的政策將導致一種令人不安的矛盾。Fed此時必須提高利率抑制通膨，除此之外別無其他務實做法。但同時，利率升高要收到緩和通膨之效，主要是藉打擊房市而行——這會使美國長久來住宅興建不足的大問題更惡化。

先解釋貨幣政策實際上如何運作。貨幣政策討論可能令人困惑的一個理由是，Fed所能控制的利率對一般消費者而言並無直接關係。Fed能有效決定的是極短期的利率，亦即銀行間隔夜拆款利率，但現實世界的重大決定並非取決於這種短期利率。

真正重要的是更長期的利率，因為貨幣政策主要影響的是長期資產的需求。例如，企業考慮是否貸款投資兩年後將被汰換的軟體或用三、四年就磨損或過時的機器時，對利率水平不會太在意。但若是決定貸款購買準備持有數十年之物，比方說房屋，利息成本就至關重要。事實上，對美國經濟而言，最重要的利率就是房屋抵押貸款利率。

儘管房貸利率不是Fed直接決定的，但銀行會依據他們對Fed未來利率政策走向的判斷，來決定該向貸款戶收取多高的利率。業者一旦預期短期利率將會走高，就會馬上開始索取更高的房貸利率，因為既然日後利率可望更高，當然不願資金被低利率綁住。

隨著人人都預料未來一年Fed將數度提高短期利率，房貸利率以及長期企業借貸利率如今大致上都已回升到疫前水準，這還是Fed剛開始升息的情況。

所以，資金緊縮已經開始了。這幾乎確定會使美國經濟降溫; 至於降溫程度足不足以控制住通膨，或是否會降溫過度導致衰退，仍有待觀察。

無論如何，克魯曼表示，Fed除了升息打通膨，別無他法。他認為通膨尚未在美國經濟根深柢固，市場和消費者都認為通膨約莫一年後就會降下來; 但通膨萬一真的嵌入經濟，要壓下來就難上加難，所以不能冒這個風險，Fed必須升息打通膨。

然而，有個問題。Fed主要透過打房來打通膨，提高利率將壓抑房屋的銷售和興建。若不是美國長久來房屋興建不足，這原本並非壞事。

根據美國勞工統計局（BLS）的數據，大約從2014年開始，美國的居住成本就一直快速升高，比整體生活費的升速快很多。克魯曼這裡指的不是房價，而是公寓租金和「所有權人約當租金」（owner's equivalent rent，OER），即BLS估算屋主如果出租房屋時的預期租金。

怎麼回事？答案是2000年代美國房市泡沫爆破後，新屋興建便一蹶不振，至今尚未充分復甦。

一部分可能歸因於加州、紐約等地盛行的「避鄰主義」（NIMBY-ism），即「反對惹人嫌惡的設施蓋在我家附近」的心態。但即使是在德州這些土地使用分區非常「自由」的地方，住宅興建也委靡不振且居住成本也飆升。由此可見，美國真的有必要興建更多住宅。

綜合以上可知Fed面臨的問題：必須提高利率把居高不下的通膨壓下來，但升息打通膨要「奏效」，大致上非得壓抑房屋興建活動不可，而此時房屋興建數已嫌太低了。

目前克魯曼看不出另有可行的替代方案。原則上，可設法藉提高稅率讓經濟冷卻（可能在國會過關嗎？）。或者，消費者買氣逐漸減弱（反映疫情紓困金效應減退）和通膨下滑，終會讓利率從高點回落。但就此刻而論，Fed看來勢必得為解決燃眉之急（控制通膨），而使另一個較不急迫卻非常重大的問題（住宅不足）更加惡化。