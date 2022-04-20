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就在今夜…梗王馬斯克推文再打啞謎 這次是填空題

編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克在推特的最新發文再次增添外界臆測，他可能會對推特發動公開收購。路透
馬斯克在推特的最新發文再次增添外界臆測，他可能會對推特發動公開收購。路透

特斯拉執行長馬斯克又要大家猜謎了！他在推特的最新發文再度引發外界臆測，若推特董事會拒絕他收購100%的推特股票並將其私有化的提議，他將發動公開收購（tender offer）。

彭博資訊報導，這位億萬富豪20日的最新發文是在一條虛線後加了一句「is the Night」，虛線的空格處有可能是要填「Tender」，這個典故出於知名作家費茲傑羅的名著「夜未央」（或譯夜色溫柔）；答案也可能是「Tonight」（就在今夜），因為虛線處有七個空格，可能需填上七個英文字母。

馬斯克在社群平台的推文風格，常常是用網路迷因和隱喻來表達他的想法。他在初次投資推特以及向證管會揭露其持股之間的時間點發文「seize the memes of production」（掌握生產迷因），其實是改寫經濟學家馬克斯（Karl Marx）的「own his means of production」（擁有生產工具）。

馬斯克也喜歡420這個數字，這個數字和大麻有關，4月20日也是國際大麻日。他對推特提出每股54.20美元的收購價碼，包含這個數字。因此，他最新推文的日期4月20日，也可能意有所指。

推特 馬斯克 大麻

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