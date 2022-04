就在今夜…梗王馬斯克推文再打啞謎 這次是填空題

馬斯克在推特的最新發文再次增添外界臆測,他可能會對推特發動公開收購。路透

特斯拉執行長馬斯克 又要大家猜謎了!他在推特 的最新發文再度引發外界臆測,若推特董事會拒絕他收購100%的推特股票並將其私有化的提議,他將發動公開收購(tender offer)。

彭博資訊報導,這位億萬富豪20日的最新發文是在一條虛線後加了一句「is the Night」,虛線的空格處有可能是要填「Tender」,這個典故出於知名作家費茲傑羅的名著「夜未央」(或譯夜色溫柔);答案也可能是「Tonight」(就在今夜),因為虛線處有七個空格,可能需填上七個英文字母。

馬斯克在社群平台的推文風格,常常是用網路迷因和隱喻來表達他的想法。他在初次投資推特以及向證管會揭露其持股之間的時間點發文「seize the memes of production」(掌握生產迷因),其實是改寫經濟學家馬克斯(Karl Marx)的「own his means of production」(擁有生產工具)。

馬斯克也喜歡420這個數字,這個數字和大麻 有關,4月20日也是國際大麻日。他對推特提出每股54.20美元的收購價碼,包含這個數字。因此,他最新推文的日期4月20日,也可能意有所指。