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Netflix預告Q2流失200萬用戶 盤後股價雪崩25%

編譯葉亭均／綜合外電
Netflix公布，第1季用戶流失20萬戶，為逾十來首度出現付費用戶下滑情況。路透
Netflix公布，第1季用戶流失20萬戶，為逾十來首度出現付費用戶下滑情況。路透

串流媒體業者Netflix公布，第1季用戶流失20萬戶，為逾十來首度出現付費用戶下滑情況，並警告未來局面更糟糕，反映Netflix在經歷十年極速成長、徹底顛覆好萊塢後，現在進入「撞牆期」。

Netflix 19日還警告，預期本季再流失200萬用戶，將是公司上市以來最慘的一年。Netflix上一回出現訂閱戶流失是在2011年10月，當時流失80萬付費用戶。

消息拖累Netflix盤後股價重挫逾25%，至每股259.60美元，此前，股價今年來已崩跌超過40%。儘管投資人、分析師和好萊塢主管都對今年開局低迷有心理準備，但華爾街原先預期該公司首季將增加250萬用戶。

其他影音串流業者的股價也受拖累，盤後紛紛大跌，Roku重挫6%、迪士尼跌5%、Spotify跌2%。

Netflix管理層指出用戶流失的原因，包括調漲價格、帳號共享盛行、同業競爭加劇。該公司表示，在2.216億付費訂戶之外，還有1億家庭使用其服務但沒付費。該公司正在嘗試讓這些觀眾註冊的方法。

管理層在給股東的一封信中表示：「如果計入大量共享帳號的數量，我們的家庭滲透率相對較高，再加上競爭，對我們的營收成長造成阻力。」

這一結果將影響所有大型娛樂公司。美國娛樂巨擘在看到千百萬用戶放棄付費電視、轉向串流媒體後，紛紛合併與整頓業務，在串流領域與Netflix展開競爭。投資人受到這一策略轉向鼓舞，買進迪士尼這類顯示出致力往串流領域發展的公司。然而，Netflix當前遇到的麻煩將引發投資人質疑隨後踏入串流領域的媒體公司能否簽下足夠訂戶，對新節目製播的投資獲得合理化報酬。

Netflix在四個地區中有三個地區流失客戶，包括在美國與加拿大流失超過60萬用戶。該公司歸咎漲價是客戶退訂主因，同時表示訂戶減少是在預期中。俄烏戰爭讓該公司另外流失70萬用戶，因為完全退出俄羅斯市場，這使得歐、非、中東地區總訂戶量損失30萬。

亞洲則是亮點，新增逾100萬用戶，主要受到韓劇「魷魚遊戲」這類人氣作品帶動影響。Netflix表示，在台灣、日本、印度、菲律賓和泰國市場都出現成長，「以長期而言，我們多數的成長將來自美國以外」。

在美國之外，Netflix仍然遙遙領先於大多數競爭同業。該公司認為，可透過推出更好的節目來吸引新訂戶，並找到更多方法向現有用戶收費，以擺脫當前困境。

Netflix第1季營收成長9.8%至78.7億美元，低於分析師預估，不過，每股盈餘3.53美元，仍高於分析師預期的2.91美元。

Netflix預期本季營收成長9.7%至80.5億美元，每股盈餘3美元。相較下，華爾街預估Netflix本季營收82.3億美元，每股盈餘3.02美元。

Netflix 營收 投資

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