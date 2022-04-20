投資人退場 美股基金創今年最大單周淨流出

隨著對經濟衰退越來越擔憂，投資人正在迅速撤出股市，美股 出現今年以來最大單周資金外流。

美國商銀引用EPFR Global的數據指出，截至4月13日當周，美國股票 型基金流出155億元，而歐洲基金連續第9周資金流出。美商銀管理著3.2兆元的資產，其私人客戶的股票拋售額達到去年11月以來最大。

以哈奈特(Michael Hartnett)為首的美商銀策略師表示，資金外流是由於對經濟衰退的擔憂正在主導市場。他在報告中寫道，隨著食品和能源價格的飆升，「每個人都感到害怕」。

隨著全球經濟成長前景惡化、通膨居高不下，以及各國央行越來越傾向以升息來遏制物價飆升，今年以來美股一直在掙扎。烏克蘭危機和疫情的威脅進一步打壓了市場情緒。

EPFR Global的數據顯示，就類股而言，金融股是資金流出的重災區；而科技股、材料股和能源股則出現資金流入。

另外根據Refinitiv Lipper的數據，截至4月13日的當周，美國股票型基金遭遇125.7億元的資金流出，創下去年12月15日以來最大單周淨賣出量。成長型基金單周淨賣出69.1億元，是1月26日以來最大的淨賣出量；而價值型基金則淨賣出29.5億元，為連續第5周出現資金外流。

美股投資人還淨賣出140.1億元的債券型基金，創下2個月來最大單周資金流出。

不過，資產管理公司貝萊德策略師們對美股表現依舊樂觀，該公司的策略師在報告中指出：「美債殖利率 飆升常常給股市帶來麻煩，但我們認為，在一個受到供應衝擊影響的世界裡，過去不再是個不完美的參考指標。聯準會(Fed)不會讓經濟猛踩剎車，因此實際利率將保持在低位以支撐股票估值。」