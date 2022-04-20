我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

關閉俄業務拖累 Netflix流失20萬訂戶 十多年來頭一遭

財經新聞組／綜合報導
Netflix用戶減少，歸因於關閉俄業務和帳戶共享。（路透）
Netflix用戶減少，歸因於關閉俄業務和帳戶共享。（路透）

Netflix公布第1季財報，流失20萬訂戶，這是該串流媒體十多年來第一次出現用戶流失。

全球付費用戶較預期的273萬少了20萬。該公司還預計這種情形將會繼續，預計第2季全球付費用戶將減少200萬。

Netflix原本預計第1季淨訂閱用戶將增加250萬。分析師更預測數字將接近270萬。去年同期，Netflix增加了398萬個付費用戶。

截至3月31日當季該公司營收成長近10%至78.7億元，但低於分析師預期的79.3億元。淨利下降6.4%至16億美元，低於去年同期的17億元。不計項目，每股獲利3.53分，遠高於Refinitiv調查分析師預期的每股2.89元。

該公司表示，暫停俄羅斯服務以及關閉所有俄羅斯付費會員，導致70萬用戶流失。若是排除這種影響，該公司表示，最近一季將呈現50萬用戶數的淨增加。

此外，Netflix指出，來自傳統娛樂媒體紛紛跨足串流媒體業的強烈競爭，加上付費用戶習以為常的共享帳戶，也是用戶成長停滯的關鍵。

該公司指出，「我們的營收成長已大大放緩，一如內部預測。串流媒體在競爭中已經贏過有線電視，Netflix的作品在全球範圍內非常受歡迎。」「然而，在較高的家庭滲透率下存在大量帳戶共享情形，再加上競爭，這些都是營收成長的利空。」

該公司估計，除了2.22億付費家庭用戶外，經由帳戶共享的家庭訂閱服務超過1億個。

Netflix表示，新冠疫情給公司前景「蒙上一層陰影」，並導致該公司認為2021年成長放緩是由於訂戶恢復了正常化的戶外活動。

在串流媒體領域的激烈競爭中，Netflix增加了內容支出，尤其是在原創內容上。為了支付新增的成本，它提高了服務價格。該公司表示，這些調價有助於增加營收，但也造成最近一季美國和加拿大用戶流失60萬個。

Netflix 營收 分析師

上一則

投資人退場 美股基金創今年最大單周淨流出

下一則

中國鋼鐵重鎮 唐山封城3天 恐推升粗鋼價格

延伸閱讀

俄羅斯：已開啟人道走廊 讓繳械烏軍離開馬立波

俄羅斯：已開啟人道走廊 讓繳械烏軍離開馬立波
憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞

憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞
美企財報周 三大陰霾罩頂 特斯拉、IBM、Netflix等將公布獲利

美企財報周 三大陰霾罩頂 特斯拉、IBM、Netflix等將公布獲利
非法分享威脅生存 串流媒體出招打擊

非法分享威脅生存 串流媒體出招打擊

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。美聯社

通膨似乎見頂 股指連跌三日

2022-04-12 16:29
摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022-04-19 22:23
在本周財報季展開之際，史坦普500指數下跌。美國商銀的業績優於預期，而交易員則密切關注利率。美聯社

比預期令人失望？財報季展開 股指全回落

2022-04-18 16:41

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘