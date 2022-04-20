關閉俄業務拖累 Netflix流失20萬訂戶 十多年來頭一遭

Netflix用戶減少，歸因於關閉俄業務和帳戶共享。（路透）

Netflix 公布第1季財報，流失20萬訂戶，這是該串流媒體十多年來第一次出現用戶流失。

全球付費用戶較預期的273萬少了20萬。該公司還預計這種情形將會繼續，預計第2季全球付費用戶將減少200萬。

Netflix原本預計第1季淨訂閱用戶將增加250萬。分析師 更預測數字將接近270萬。去年同期，Netflix增加了398萬個付費用戶。

截至3月31日當季該公司營收 成長近10%至78.7億元，但低於分析師預期的79.3億元。淨利下降6.4%至16億美元，低於去年同期的17億元。不計項目，每股獲利3.53分，遠高於Refinitiv調查分析師預期的每股2.89元。

該公司表示，暫停俄羅斯服務以及關閉所有俄羅斯付費會員，導致70萬用戶流失。若是排除這種影響，該公司表示，最近一季將呈現50萬用戶數的淨增加。

此外，Netflix指出，來自傳統娛樂媒體紛紛跨足串流媒體業的強烈競爭，加上付費用戶習以為常的共享帳戶，也是用戶成長停滯的關鍵。

該公司指出，「我們的營收成長已大大放緩，一如內部預測。串流媒體在競爭中已經贏過有線電視，Netflix的作品在全球範圍內非常受歡迎。」「然而，在較高的家庭滲透率下存在大量帳戶共享情形，再加上競爭，這些都是營收成長的利空。」

該公司估計，除了2.22億付費家庭用戶外，經由帳戶共享的家庭訂閱服務超過1億個。

Netflix表示，新冠疫情給公司前景「蒙上一層陰影」，並導致該公司認為2021年成長放緩是由於訂戶恢復了正常化的戶外活動。

在串流媒體領域的激烈競爭中，Netflix增加了內容支出，尤其是在原創內容上。為了支付新增的成本，它提高了服務價格。該公司表示，這些調價有助於增加營收，但也造成最近一季美國和加拿大用戶流失60萬個。