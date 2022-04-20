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摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

擺脫對衰退擔憂 道指升近500點

財經新聞組／綜合報導

美股19日走升，交易員面對最繁忙的企業財報季的起始，並密切關注利率的最新動向。

道瓊工業平均指數上漲499.51點或1.45%至3萬4911.2點。史坦普500指數上揚70.52點或1.61%至4462.21點。那斯達克綜合指數上漲287.3點或2.15%至1萬3619.66點。以中小型個股為主的羅素2000指數上漲2.1%。

銀行股表現優異。Citizens Financial第1季營收和獲利都超過預期，股價上漲6.88%。摩根大通上漲2.07%。

科技和媒體重磅股也上漲。迪士尼上漲3.34%，Netflix上漲 3.18%；微軟和Alphabet分別上漲1.7%和1.83%。

嬌生公司上季業績喜憂參半，每股獲利高於預期，而營收低於預期。這家製藥公司還調降2022年獲利預期。不過其股價上漲3.05%，提振了道指。

即使上季獲利低於預期，營收符合預期，但孩之寶仍上漲5.16%。Travelers Companies下跌4.89%，Lockheed Martin業績喜憂參半，下跌1.61%。

3月新屋開工率和建築許可高於預期。提振了房屋建築商股，D.R. Horton上漲3.88%。

此外，在法院18日裁決取消航空公司的口罩強制令後，旅遊股也表現良好。美國航空上漲5.66%，而聯合航空上漲4.5%。

指數 營收 股價

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