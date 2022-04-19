美股創逾一個月最佳表現 財報好 Fed官員對經濟有信心

嬌生大漲3.1%，三個交易日以來二度創下收盤新高，該公司上季獲利超出市場預期，並宣布提高股息。 路透

美股三大股指周二創下一個多月來最佳單日表現，那斯達克綜合指數 大漲2.2%，投資人正面看待企業財報，聯準會（Fed）兩位官員對美國經濟前景展現信心。

道瓊工業指數上漲499.51點，漲幅1.5%，收34,911.2點；史坦普500 指數漲70.52點，漲幅1.61%，至4,462.21點；那斯達克綜合指數大漲287.30點，收13,619.66點。

嬌生大漲3.1%，三個交易日以來二度創下收盤新高，該公司上季獲利超出市場預期，並宣布提高股息。

路孚特數據顯示，在已經公布業績的49家史坦普500指數成分股企業中，79.6%的利潤超過預期。通常情況下，超過預期的比例為66%。

IBM漲2.4%，在盤後發布最新財報後進一步上漲1.8%。

Netflix漲3.2%，但盤後暴跌24%，該公司公布訂戶數量十年來首次下降。這家串流媒體公司還預測，第2季將進一步虧損。

美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周一重申他的主張，即在年底前將利率提高到3.5%，以緩解處於40年來最高的通膨。他還表示，他不排除升息75個基點的可能性。 不過，股市似乎擺脫了上述發言的影響，在芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯和亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克發言後，美股在午後進一步上漲。

伊凡斯表示，利率可能會升至既不抑制也不加速經濟的水準之上，具體高出多少將取決於通膨是否如預期般降溫 。

Nuveen首席投資策略師Brian Nick 說，「所有這一切的基礎是經濟數據仍然非常穩固。我認為，目前這在美國很強勁」。

不過，美債殖利率 繼續走高。30年期公債殖利率自2019年4月以來首次超過3%，美國10年期通膨保值債券(TIPS)殖利率自2020年3月大流行開始以來首次轉為正值。 10年期公債殖利率從周一的2.861%升至2.911%，是2018年12月以來的最高收盤水準。

法國巴黎銀行的Grinacoff說：「我們通常認為殖利率上升應該對銀行股有利，但這種相關性已略有減弱，實際上漲的是與利率上升最為負相關的類股─防禦類股。」

史坦普500指數11個主要類股中有10個收高，非必需消費品股領漲。表現最好的是遊戲和娛樂業。

聯邦法官撤銷了美國旅客在飛機和其他大眾交通工具上戴口罩的要求。美國航空集團大漲5.7%，拉斯維加斯金沙集團股份有限公司(Las Vegas Sands Co., LVS)漲4.3%。嘉年華(Carnival )漲4.6%。

能源股下跌1%，因油價重挫5.2%，國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟成長預估，並警告通膨攀升。

推特下跌4.7%。熟悉情況的消息人士周一表示，更多的私募股權公司已經表示有興趣參與收購推特的交易。《紐約郵報》周二引述兩位知情人士的話報導稱，在將推特私有化的交易中，特斯拉執行長馬斯克願意自掏腰包100億至150億美元。

Plug Power大漲9.8%，這家替代能源公司表示已與沃爾瑪達成協議，向該零售商提供氫氣。