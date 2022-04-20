前景不明 嬌生 調降全年財測

由於全球供應過剩和需求不確定性，嬌生公司調降全年銷售和獲利預期，並不再提供新冠病毒疫苗銷售財測。預測2022年銷售額為948億至958億元，較1月財測低約10億元；並將全年調整後每股獲利從先前預測的10.4元至10.6美元調降25分至10.15元至10.35元。

Uber取消美國業務口罩 規定

Uber宣布取消在美國要求乘客和司機強制佩戴口罩的規定，並補充說，如果乘客對這項要求感到不舒服，可以選擇取消行程。隨著新冠病毒病例的增加，該公司於2020年5月向全球的司機、乘客和外送員提出強制佩戴口罩的規定。如果高傳播風險的個人或所在地區是熱區，仍建議戴口罩。

理賠減少 Travelers獲利增48%

產險和意外險公司Travelers Companies Inc上季獲利成長48%，超過分析師 預期，因為與災難相關的理賠抵銷了投資損失帶來的衝擊。截至3月31日的第1季，該公司淨利從一年前的6.99億元或每股2.73元增至10.4億元或每股4.22元。分析師平均預期為每股3.57元。

需求上升 哈里伯頓淨利幾倍增

因原油價格上漲提振油田服務和設備的需求，哈里伯頓公司(Halliburton Co)第1季調整後獲利成長85%。截至3月31日當季調整後淨利為3.14億元，合每股35分，而一年前為1.7億元和每股19分。由於俄烏持續衝突，該公司本季提撥2200萬美元的稅前費用，減記烏克蘭資產。

需求不減 孩之寶調升獲利預期

玩具製造商孩之寶公司(Hasbro Inc)上季營收超過華爾街預期，在桌遊《魔法風冠會》和《龍與地下城》需求激增推動下，調升全年獲利預期。截至3月27日的第1季淨利增加4%達11.6億元，超過11.5億元的預期。2022財年營業獲利預期由低個位中調升至中個位數成長。

3月新屋開工率和建築許可上升

商務部表示，3月新屋開工率增加0.3%，經季節性調整後年率為179.3萬套。2月數據從176.9萬套上修至178.8萬套。經濟學者之前預測開工率將下滑至174.5萬套。房屋建築許可增加0.4%至187.3萬套。在新屋建築中占最大比率的獨棟房屋開工率下降1.7%至120萬套。