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美「實質」殖利率接近轉正 高風險資產勢必又面臨重估

編譯劉忠勇／綜合外電
由於實質殖利率大漲，投資人已紛紛重估一些過幾年都可能不會創造豐厚獲利的投資標的。路透
由於實質殖利率大漲，投資人已紛紛重估一些過幾年都可能不會創造豐厚獲利的投資標的。路透

美國經通膨調整、即10年期公債所謂「實質殖利率」3月初以來漲逾1個百分點，周一達到負0.05%，接近由負轉正，也就是說，公債付息快要超過通膨預期，如此對金融市場中的高風險資產構成更大壓力。

實質殖利率大漲，是聯準會（Fed）準備加緊緊縮貨幣政策以降低物價漲勢所致，也導致原本高漲的股市和高風險公司債少了一大支柱。

瑞銀證券美國證券主管 David Lefkowitz 告訴金融時報：「聯準會準備收緊流動資金，這是市場較投機的部分，原本因Fed增加流動性而受益，如今Fed退場，也可能面臨若干阻力。 」

風險極低的美國公債實質殖利率在2020年降到負值，導致投資人競相尋覓可以提供較高回報的資產。賠錢的新創公司和高成長的科技業者的價值自2020年3月的谷底翻升，一路漲到去年底；高風險公司債也大幅上漲。

如今實質殖利率大漲，投資人又紛紛重估一些過幾年都可能不會創造豐厚獲利的投資標的。據高盛統計 ，未賺錢的科技公司今年以來股價已下跌逾30%。就連美股標普500指數今年也已下跌超過7%。

實質殖利率大漲所反映的是Fed帶動的名目借貸成本上漲，背後是Fed升息並準備加速縮減高達9兆美元的資產負債表。

公債殖利率上漲幅度已超過通膨預期， 可見投資人對Fed未來幾年平抑通膨水準有信心。衡量未來10年通膨預測的10年期平衡通膨率（Break-even Rate）最近幾周大約維持在2.75%至3%，遠低於今年3月高達8.5%的通膨率。

BMO Capital Markets策略師 Ian Lyngen 說：「對於Fed有能力且有意願對抗通膨，市場很有把握。但問題不在於Fed因應措施目前能否適當地約束通膨，而是市場對Fed視必要調整政策有沒信心。」

殖利率 投資 證券

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