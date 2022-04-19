高盛：美國經濟 預估2年內衰退機率達35%

高盛預測有三分之一機率美國經濟2年出現衰退。（歐新社）

隨著聯準會(Fed)今年可能進行多達8次升息，華爾街 對衰退的呼聲越來越高，高盛 非常不想落後於同儕。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)在給客戶的最新報告中表示，「我們對G10歷史事件的分析顯示，即使強勁的經濟動能限制了短期風險，但預期的政策收緊會增加經濟衰退的可能性。因此，我們現在認為經濟衰退的可能性約為15%。未來12個月和未來24個月內將達到35%。」

他警告，自二戰以來的14個緊縮周期中，有11個在2年內出現衰退。

哈祖斯補充說，「從表面上看，這些歷史模式凸顯出Fed面臨軟著陸的狹窄前景，因為它的目標是縮小求職與職缺間的差距，並使通膨回到2%的目標。」

本月稍早，德意志銀行的路澤提(Matthew Luzzetti)成為華爾街大型投行中第一位預測美國經濟衰退的經濟學家。此後，高盛等其他公司紛紛加入。

隨著美國經濟從新冠疫情中復甦並應對能源價格飆升，通貨膨脹指數繼續火熱。3月生產者價格指數(PPI)較過去12個月上漲11.2%，令人擔憂。

在通膨壓力下，消費者信心減弱，這在3月線上零售銷售數據顯著下降中得到體現。

與此同時，由於擔心消費者支出放緩，沃爾瑪和好市多等注重價值的零售商的股價在過去幾周一直強勁上漲。

雖然主要股指仍未對衰退進行定價，但專業人士已開始為即將到來的衰退做好準備。

橋水基金(Bridgewater Associates)創始人兼聯合投資 長達力歐(Ray Dalio)表示，「你所擁有的是Fed努力緊縮以充分應對通膨，這對市場和經濟來說過於緊縮。因此，從現在開始，Fed將在1年後處於非常困難的境地，因為通膨仍然居高不下，開始對市場和經濟造成壓力。」「我認為很可能會出現經歷一段滯脹期。然後投資人必須了解如何建立一個平衡的投資組合以適應這種環境。」