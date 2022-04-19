調查：42%女性在疫情期間認真開始投資

對於一些女性來說，這場疫情 反而成了人生的另一個轉機：開始認真投資 。

根據社交投資軟體eToro最近的一項調查，大約五分之二(42%)的女性投資人在2020年或2021年涉險入市。富達投資的另一項研究顯示，有半數的女性表示她們在疫情期間對投資變得更感興趣。

eToro美國分析師考克斯(Callie Cox)說，「人們有更多時間來了解投資的意義何在。」「大家都在討論，所以這讓女性在介入和投資時感到更加自在。」

一般而言，女性在疫情初期受到失業的衝擊最為嚴重，加上照顧家庭和兒童保育都是她們重返工作崗位的挑戰。考克斯說，由此對他們的家庭收入造成的財務打擊，可能會轉化為更加關注金錢問題的更大需求。

他說，「她們處於困境時，只得控制自己的財務狀況。」

調查中恰好有半數女性投資人計劃持有投資6年以上時間。另外，根據富達的數據，67%的女性在退休儲蓄之外進行投資，高於2018年的44%。

北卡羅來納州Wilmington的 Cooke Capital認證財務規劃師托里茨基(Haley Tolitsky)說，「首要考慮是為什麼要投資。想想自己的目標是什麼，為什麼要把錢花在你現有的地方。」

為短期目標投資股票 或其他波動性資產，可能比幾十年內不需要這筆錢時的風險更大。如果在市場低迷時期最終需要這筆錢，可能被迫以較迷的價格或虧本出售資產。

托里茨基說，「投資時間規畫越短，就越想變得保守。」「如果不想投資超過10年，往往不想100%投資股票。」

她說，換句話說，將部分資金投資於波動性較小的債券或其他資產可能比較有效。同樣擁有多元化的投資組合，而不是集中在單一標的，像是特定的股票。