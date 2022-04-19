財報季將展開 股指全數回落

本周財報季展開，史坦普500指數 下跌。美國商銀的業績優於預期，而交易員則密切關注利率。

史指下跌0.9點或0.02%至4391.69點。道瓊工業平均指數下跌39.54點或0.11%至3萬4411.69點。那斯達克綜合指數下跌18.72點或0.14%至1萬3332.36點。

10年期美國國債殖利率 升至2018年底以來最高水平，一度觸及2.884%，股指18日走勢震盪。殖利率飆升給股市帶來壓力，並引發對即將到來的衰退的擔憂。

嘉信理財是史指跌幅最大的股票，在這家折扣券商報告第1季獲利和營收預期未達到目標，股價 下跌9.47%。紐約梅隆銀行在第1季獲利下降後下跌2.28%。

相比之下，美國商銀上季業績顯示，每股獲利同比下降13%，雖然業績略高於預期。該股上漲3.41%，推動其他大型銀行摩根大通和富國銀行的股價分別上漲1.9%和1.75%。

科技領頭羊將在本周公布財報，Netflix將於19日發布，特斯拉訂於20日，Snap是21日。聯合航空、美國航空和阿拉斯加航空也在本周日程表上，鐵路公司CSX和聯合太平洋也一樣。本周，道指的幾家藍籌股也會公布財報，包括IBM、寶鹼、Travelers、道氏、嬌生、美國運通和威瑞森。