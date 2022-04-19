殖利率40年趨勢線 值得觀察

10年期美債殖利率 今年來持續走升，即將突破40年下滑趨勢線，可能被視為一個新的上升趨勢線的開始。這將意味著利率將持續上升，股價 將持續承壓，影響十分廣泛。

Worth charting技術分析師渥思(Carter Braxton Worth)表示，隨著10年期美國國債殖利率觸及「史上最重要的趨勢線」阻力位，持續40年的利率下降趨勢可能即將結束。

40年下滑趨勢線始於1981年的利率峰值15.81%。

渥思上周推文指出：「根據完整歷史數據畫出的長期趨勢線，是美債10年期殖利率最重要的趨勢線，在任何市場都是如此。它之所以如此重要，是因為10年期美債殖利率是走高還是走低，將對股市和風險資產的整體定價產生廣泛影響。」

如果10年期美債殖利率在向下傾斜的趨勢線上並未繼續反彈，人們可能預期利率將在更長時間內持續走低，這有助於提升風險資產估值，並推動股價上漲。

渥思表示：「這條自1981年峰值以來的趨勢線關鍵在2.81%的水平。我們對這條線的反應會決定一切：會因經濟衰退即將到來而退縮，還是會實質向上突破。」

他強調，他認為殖利率沒有太多上升空間。

如果他的評估是正確的，這對股市投資 人來說將非常受到歡迎。今年初時，史坦普500指數就已出現超過10%的修正。

10年期美債殖利率目前觸及2.866%的高點，略高於渥思密切關注的2.81%水平。除非殖利率迅速停止上漲，否則股市的走勢可能會變得更加艱難。

聯準會(Fed)打算在5月升息50個基點，這可能使10年期美債殖利率結束40年下行趨勢、開啟新的長期上升趨勢；這也實質上結束長達數十年的債券牛市。