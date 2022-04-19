放貸質量優 美商銀財報佳

美國商銀第1季淨利70.7億元，每股獲利80分，超過華爾街預期。同期營收245.5億元；扣除利息支出後為232.3億美元，也高於華爾街預測。美國商銀的業績得益於其借款人信貸質量優於預期。本季淨沖銷額為3.92億元，不到估計的8.487億元一半，同比下降52%。

馬斯克 以貓王歌名暗喻收購

馬斯克(Elon Musk)在推特 決定採用「毒丸」手段，保護自己免被以430億元現金收購一天後，在推特上發布貓王的名曲歌名「Love Me Tender」，暗示可能會進行敵意收購，直接向股東提出要約。他之前推文寫道：「不將這個要約提交給股東投票完全說不過去。」

紐約梅隆銀行獲利低於去年

紐約梅隆銀行表示，雖然淨利收入增加7%，其第1季獲利仍下降。該公司第1季適用於普通股股東的淨利為6.99億元，低於去年同期的8.58億元。每股獲利86分，而去年同期為每股97分；高於分析師預期的每股獲利85分。營收從一年前39.2億元小升至39.3億元，低於預期的39.4億元。

美航新CEO新目標：可靠度

剛於3月31日接手的美國航空新任CEO伊索姆(Robert Isom)今年夏天的目標：可靠度；確保乘客在今年夏天和日後都能信賴美國航空。由於氣候和人力因素，航空公司往往取消航班，讓消費者措手不及。面對後疫情的航空旅遊復甦，伊索姆強調須讓顧客能感覺其行程是在控制之下。

多爾西推文嚴批推特董事會

在推特董事會評估億萬富翁馬斯克的收購要約之際，推特前CEO多爾西(Jack Dorsey)17日在一系列推文中嚴辭批評該公司董事會。多爾西仍是推特董事會成員，但計畫在5月下旬舉行2022年股東大會任期屆滿後退出。馬斯克推文指出，多爾西退出後，董事會整體持股幾乎是零。

NAHB建商信心指數 連4跌

根據全國房屋建築商協會(NAHB)發布的住房市場指數，4月建商對新建單戶住宅市場的信心下降2個百分點至77。任何高於50的讀數都被視為正向情緒，但該讀數已連續第4個月下跌；去年4月的指數為83。當前銷售狀況下降2點至85；買家流量下降6點至60，未來6個月銷售預期上升3點至73。