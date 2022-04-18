女股神的Ark上修特斯拉目標價 估計漲3倍至4600美元

明星基金操盤手伍德的方舟投資管理公司看好特斯拉股價四年後至少漲三倍。（路透）

被一些投資人暱稱為「女股神」的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）的方舟投資管理公司，現在預期電動車大廠特斯拉（Tesla）股價在2026年前上漲超過三倍至每股4600美元。

方舟去年預測特斯拉股價在2025年前達到3000美元，但此後又上調目標價，主要是對特斯拉有望推出全自駕計程車（Robotaxi）業務以及該公司的資本效率有了新預期。

根據方舟投資管理公司的樂觀假設，特斯拉股價有望在2026年漲至每股5800美元；若是悲觀假設，股價也可望達2900美元，都遠遠高於18日收盤的1004.29美元，也就是當前股價的三倍以上。

方舟分析師基尼（Tasha Keeney）上周在一篇貼文中表示：「雖然調整對2026年的預期，但我們相信我們對特斯拉的模型在理論上是保守的。我們假設特斯拉的股票在2026年的交易狀況，會像是一家成熟公司的股票而非一家高成長公司。」

伍德長期來是特斯拉及其執行長馬斯克的熱烈支持者。方舟的旗艦基金方舟創新ETF上月削減特斯拉持股，但這家電動車公司仍是該ETF最大持股部位，占比達10%。

特斯拉股價在過去12個月上漲40%，但並非人人都看好其股價。例如投資研究公司New Constructs執行長崔納（David Trainer）預測特斯拉股價跌至150美元至200美元。他說：「特斯拉短期享有率先優勢，但他們不再有優勢，有許多競爭非常成功的其他品牌電動車上路。」

方舟對特斯拉股價新模型的一個重要因素，是預期市場對自駕車叫車的需求很大，根據基尼估計，該市場規模達11兆至12兆美元。方舟也更加相信特斯拉有能力達到全自動駕駛，未來的自駕計程車事業有望貢獻其2026年預期價值的60%。

基尼表示，另一因素則是預期特斯拉提高資本效率。她指出，特斯拉每增加一單位產能的資本支出已經降至7700美元，低於2017年的8400美元。

同時，特斯拉的比特幣持有部位也被納入方舟的股價預測模型，但並非是預測的主要部分，對目標價的提升幅度不到5%。特斯拉可能追求的其他事業機會包括能源儲存業務、人工智慧即服務以及人形機器人