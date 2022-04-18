Fed鷹派官員博拉德：不應排除一次升息3碼

美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）。路透

美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）表示，聯準會 （Fed）必須透過多次升息 2碼，迅速將利率 在年底前調升至3.5%左右，而且不應排除以一次升息3碼的方式進行。

博拉德18日在美國外交關係協會（Council on Foreign Relations ）發表線上說時表示：「（一次升息）逾50個基點（2碼）現在並非我預測的基本情節。他指出，聯準會前主席葛林斯班在1994年曾經一次升息3碼，後來美國仍出現長達十年的經濟擴張。博拉德說：「我不會把它（一次升息3碼）排除，但它現在不是我的基本情節。」

Fed主席鮑爾先前已表示，在5月3、4日的決策會議可能升息2碼。此後Fed官員的公開發言已經讓市場對加速升息的預期提高，Fed官員立場轉向鷹派，以抑制1981年來最嚴重的通膨。

博拉德重申他支持利率在3.5%左右，他引用史丹福大學經濟學家泰勒（John Taylor）所發展出、用來衡量通膨、失業率和估計中性利率的泰勒法則來支撐他對利率的估計。所謂的中性利率是不會刺激經濟擴張，但也不會讓經濟萎縮的利率水準。

博拉德說：「利率無法一步就達到這一水準，但我認為必須要在年底前達到那樣的水準。」他表示，Fed委員會的首要目標應該是盡快達到中性利率。委員會目前估計中性利率是在約2.4%。

關於市場擔心的經濟衰退，博拉德說，現在要談論衰退仍為時過早，因為Fed現在也才升息一次。他預測美國經濟今明年經濟成長率將高於長期趨勢，失業率將低於3%。