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比預期令人失望？財報季展開 股指全回落

美股收盤微跌 投資人巴望從財報評估戰爭和通膨的影響

編譯劉忠勇／綜合外電
美股正迎接一系列財報，有助評估烏克蘭戰爭和通膨飆漲對企業財務狀況的影響。美聯社
美股正迎接一系列財報，有助評估烏克蘭戰爭和通膨飆漲對企業財務狀況的影響。美聯社

美國股市周一收低，三大指數盤中在平盤上下拉鋸，美國10年期公債殖利率在三天長週末假期後繼續上揚，投資人另一方面也受美國銀行財報利多的鼓舞。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數跌39.54點，至34,411.69點；史坦普500指數微幅0.9點，至4,391.69點；那斯達克綜合指數跌0.1%，至13,332.36點。

美股正迎接一系列財報，有助評估烏克蘭戰爭和通膨飆漲對企業財務狀況的影響。Netflix、特斯拉、嬌生和IBM本周將發布財報。

高盛集團發布報告說，聯準會（Fed）需要以足夠的力度收緊貨幣政策給通膨降溫，但又不能造成經濟衰退，從歷史經驗來看，這是一項艱巨的任務，美國經濟未來兩年陷入衰退的可能性在35%左右。

Natixis Investment Managers經理人和首席投資組合策略師Jack Janasi說：「市場正在尋找方向。從業績中尋找方向嗎？也許吧。但最重要的因素仍然是中國的新冠清零政策，以及美聯儲未來在利率和對抗通脹方面的做法。」「任何一個方面都需要一段時間才能給我們明確的方向。在這種背景下，如果我們繼續在區間內交易，我不會感到驚訝。」

美國銀行給大型銀行的季報畫上圓滿句號。該行公布消費者貸款業務強勁增長，儘管其投資銀行部門因交易放緩而受到衝擊。美銀股價上漲3.4%，史坦普500銀行指數也上漲1.7%。

蘋果跌0.1%，因指標美國10年期公債殖利率攀升至2.86%，周一早些時候一度觸及2.884%，為2018年12月以來的最高水準。

特斯拉股價上漲2%，該公司上海工廠正準備復工復產，此前因疫情關閉了近三周。

史坦普11個大類股中有五個走高，能源股指數領漲，漲幅達1.5%，因原油價格上漲，布蘭特原油一度突破每桶114美元，利比亞的停產加劇了對全球供應緊張的疑慮。

嘉信理財急跌9.4%，創下2020年3月以來最大單日跌幅，此前這家金融服務公司季度獲利未能達到預期。

推特大漲7.5%，上周五，這公司採取了「毒丸計畫」，限制特斯拉執行長馬斯克在一年內將持股比例提高到15%以上。

中國叫車服務公司滴滴出行表示，將於5月23日舉行特別股東大會，就其在美國的退市計畫進行投票。滴滴股價急挫18.3%。

指數 殖利率 特斯拉

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